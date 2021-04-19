Bloomberg: BMC’de ortaklık yapısı değişecek

Katar ordusunun yüzde 49,9’luk hissesine sahip olduğu savunma sanayi şirketi BMC’de dikkat çeken gelişme…

Bloomberg’in haberine göre, Türk çelik üreticisi Tosyalı Holding, şirketin yüzde 25’ini kontrol eden işadamı Ethem Sancak ile BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin alımını görüşüyor.

2014 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) 751 milyon TL'ye (200 milyon dolar) Ethem Sancak'a sattığı BMC’nin yüzde 49,9’unu aynı yıl Katar ordusu 300 milyon dolar bedelle satın almıştı. Şirketin yüzde 25.1′ ise Öztürk ailesine ait.

Nisan 2018'de Altay Tankı ihalesini alan BMC'ye 2019 yılında Sakarya'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Tank-Palet Fabrikası 50 milyon dolar yatırım şartıyla 25 yıllığına tahsis edilmişti.

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