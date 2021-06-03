Bloomberg: Kavcoğlu’nun Erdoğan’a direnmesi zorlaştı

Mayısta resmi yıllık enflasyon yüzde 16,59 ile beklentilerin altında gelirken, Merkez Bankası'nın (TCMB) atacağı olası faiz adımına ilişkin tartışmalar tekrar gündeme geldi.

Bloomberg, Türkiye'de enflasyonun yedi aylık yükselişe ara vererek mayısta beklenmedik bir şekilde yüzde 17,14'ten yüzde 16,59'a gerilediğini ve bu durumun faiz indirimi baskısını artırdığını yazdı.

Haberde, mayısta enflasyonun düşmesiyle beraber TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faiz indirimlerine başlama baskısına direnmeye devam etmesinin zorlaştığı öne sürüldü.

Bloomberg anketinde ortalama beklenti mayısta yıllık enflasyonun yüzde 17,3'e yükselmesi yönündeydi.

TCMB, üçün çeyrek sonundan itibaren enflasyonun belirgin şekilde düşüşe geçmesini ve yılı yüzde 12,2 seviyesinde kapatmasını bekliyor.

Öte yandan, güne 8,60’ın altında başlayan dolar/TL, öğleden sonra 8,71’i gördü. Dolar endeksindeki ve ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükseliş de kur artışında etkili oldu.

‘ERDOĞAN’IN ÇAĞRISINDAN SONRA GELDİ’

Haberde, enflasyondaki beklenmedik düşüşün ekonomistler tarafından “tam kapanmanın olası bir sonucu” olarak değerlendirildiği aktarıldı. Ekonomistlerin ayrıca, TL'de devam eden değer kaybına ve artan emtia fiyatlarına dikkat çekerek para politikasında yeni bir gevşeme döngüsüne başlamak için çok erken olduğuna işaret ettikleri aktarıldı.

Haberde ayrıca, enflasyonun açıklanmasının hemen öncesinde Erdoğan'ın faiz indirimi çağrısını yinelediği, bu çağrı sonrasında TL'nin dolar karşısında yeni bir dibe gerilediği ve bunun üzerine TCMB Başkanı'nın erken faiz indirimi beklentilerine karşı açıklama yaptığı hatırlatıldı.

‘HALK DESTEĞİ SERT DÜŞTÜ’

2021'de gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kaybeden para biriminin TL olduğu hatırlatılan haberde, Cumhurbaşkanı'nın faiz indirimlerinin enflasyonu düşüreceği yönünde geleneksel olmayan bir görüşe sahip olduğu, faizin indirilmesi için defaatle TCMB'ye çağrı yaptığı, pandemi kısıtlamaları, enflasyon artışı ve yüksek işsizlik nedeniyle ekonominin hasar aldığı ve bu nedenle halk desteğinin sert şekilde gerilediği belirtildi.

“Ancak resmi hedef olan yüzde 5'in üç katından fazla seviyede olan enflasyon, TCMB'nin son iki yıldaki üçüncü başkanı olan Kavcıoğlu için faiz indirimlerine başlamayı henüz imkansız kılıyor.

‘ÇAĞRILAR ARTACAK’

Londra merkezli BlueBay Asset Management stratejisti Timothy Ash, mayıs enflasyonu için dikkatli olunması uyarısında bulunarak enflasyon ölçümünde kapanma kaynaklı sorunlar olabileceğine işaret etti.

Enflasyonun uzun süre yüksek seviyelerde kalmasını beklediğini ve TCMB'nin yüzde 12,2'lik yıl sonu beklentisini iyimser bulduğunu belirten Ash, “Ancak bu (mayıs enflasyonu), Erdoğan'ın Temmuz-Ağustos dönemine işaret etmesinin ardından faiz indirimi çağrılarını artıracaktır” dedi.

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