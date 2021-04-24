Bloomberg: Rezervdeki ilk ciddi satış yerel seçim öncesinde oldu

Merkez Bankası’nın (TCMB) yaklaşık 128 milyar dolarlık döviz rezervinin 2019 ve 2020 yıllarında herhangi bir açıklama yapılmadan ve şeffaf olmayan bir şekilde satışı, siyaset gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.

2019’da ekonomistlerin ve gazetecilerin ortaya çıkardığı kamu bankaları aracılığıyla TCMB rezervlerinin satışını önce reddeden hükümet, bir süredir satışı kabul ederken, gerekçe olarak salgına ve cari açığa işaret etmeye başladı.

2019, 18 yıllık AKP hükümetleri dönemindeki cari fazla verilen tek yıl olduğu ve salgın da olmadığı için hükümetin açıklamaları havada kaldı.

Finans ajansı Bloomberg de bugünkü haberinde, ilk ciddi rezerv düşüşünün 31 Mart 2019 tarihindeki yer seçimler öncesinde yapıldığını hatırlattı.

‘REZERVLERİ TÜKETEN POLİTİKALARI SAVUNDU’

20 Mart 2021 tarihinde Naci Ağbal'ın yerine atanan Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk televizyon yayınına dün katıldı. Bloomberg, Kavcıoğlu'nun açıklamalarını, “TCMB Başkanı Rezervleri Tüketen Politikaları Savundu” başlığıyla aktardı.

Son yıllarda resmi duyurusu yapılmadan bankanın rezervlerinin satılmasının Türkiye'ye maliyetinin 100 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlatan ajans, Kavcıoğlu'nun programda rezerv erimesine neden olan politikaları savunduğunu vurguladı.

REZERV SATIŞINA RAĞMEN TL İSTİKRAR KAZANAMADI

Kavcıoğlu'nun rezerv satışını savunurken dile getirdiği, “Müdahale edilmeseydi TL'deki değer kaybı ve faizlerdeki yükseliş kontrolden çıkardı” sözünü de aktaran Bloomberg, TL'nin istikrar kazanamadığına dikkat çekti.

rdoğan'ın hafta içinde yaptığı “128 değil 165 milyar dolar satıldı” açıklaması da haberde yer buldu.

Muhalefet partilerinin, rezerv satışıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı suçladığını hatırlatan Bloomberg, ilk ciddi rezerv satışının 2019'daki yerel seçimler öncesinde yapıldığını hatırlattı.

İLK CİDDİ REZERV SATIŞI YEREL SEÇİM ÖNCESİNDE

31 Mart 2019'daki yerel seçim öncesinde 15 Mart haftasında TCMB'nin rezervlerinde 6,3 milyar dolarlık belirgin bir düşüş olduğunu ve o dönem Bloomberg'ün bu düşüşü haber yaptığını hatırlatan ajans, 31 Mart'taki seçim öncesinde ve İstanbul'da belediye seçiminin tekrarlandığı tarihe kadar satışın devam ettiğine işaret etti.

Daha sonra ABD ile yaşanan jeopolitik gerilimin TL'de değer kaybına neden olduğu ve döviz kurlarına resmi olarak duyurulmayan müdahalelerin sürdüğünü, 2020'de devam ettiğini ve Albayrak'ın bakanlıktan ayrılışıyla sona erdiğini belirten ajans, 2020 yılı başından Nisan 2021'e kadar brüt rezevlerde yüzde 15, net rezervlerde yüzde 75 düşüş olduğunu, bankalardan swap yolu ile TCMB'nin borç aldığı dövizlerin miktarının on milyarlarca dolara ulaştığını, bu miktar düşüldüğünde net rezervin ekside olduğunu hatırlattı.

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