Dünya basını TL’nin değer kaybı yorumu: Erdoğan açıkladı, TL rekor dibi gördü

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, Türk Lirası’nın 2 Haziran sabahındaki büyük düşüşünü yorumladı ve bu düşüşün arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı TV programında yaptığı açıklamalar olduğunu öne sürdü.

Onur Ant imzalı haberde, “Erdoğan’ın faiz indirimi takvimi, Türk Lirası’nın rekor seviyede düşmesini tetikledi” başlığı kullanılırken, “Erdoğan, Temmuz ve Ağustos gibi faiz indirimi yapılacağı çağrısında bulundu. Türk Lirası, Cumhurbaşkanı’nın TV’deki açıklamalarının ardından en düşük seviyeye geldi” ifadesi yer aldı.

Bloomberg’in haberinde, ” Türk Lirası, ABD Doları karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düşük faiz çağrılarını yenilemesinin ve yaz aylarını hedef olarak göstermesinin ardından rekor seviyede düştü. Türkiye’nin liderinin çağrısı faiz indirimi yapılması durumunda enflasyonu yavaşlatmaya yönelik gelenek dışı inancının bir parçası ki dünyanın geri kalanında merkez bankaları ve bankacılar buna inanmıyor” yorumu kullanıldı.

“ERDOĞAN’IN ÇAĞRILARI GÜVENİLİRLİĞİ AZALTTI”

Öte yandan İngiltere’nin köklü haber ajanslarından Reuters da kapsamlı bir haber hazırlayarak, Türk Lirası’nın yaşadığı rekor düşüşü okurlarına aktardı.

Reuters, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek iki ay içinde faiz indirimi gelebileceğini ve yeni Merkez Bankası başkanı ile görüştüğünü söyleyerek Türk lirasını en düşük seviyeye gönderdi” yorumunu yaptı.

Reuters, “Gelişmekte olan piyasalardaki bu yılki açık ara en kötü performansı sergileyen Türk Lirası, yüzde 4 düşüş yaşadı. Erdoğan’ın sık sık faiz indirimi çağrısı yapması ve iki yıldan kısa bir süre içerisinde 3 Merkez Bankası başkanı değiştirmesi Türkiye’nin para politikasının güvenilirliğini azalttı ve yüksek enflasyon ve ekonomik krize karşı savunmasız bıraktı” ifadesine yer verdi.

ERDOĞAN DÜN GECE NE DEMİŞTİ?

Dün gece katıldığı TV programında konuşan Erdoğan, ekonomi ve faiz indirimi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan faiz indirimi hakkında, “Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Temmuz ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır” yorumunu yapmıştı.

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