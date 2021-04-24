Bölgedeki ticaretin arabulucusu olabiliriz

Ticari uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk yöntemi giderek daha fazla kullanılırken, İsviçre nasıl tahkimde global bir merkez ise Türkiye'nin de bu alanda markalaşabilme potansiyeli bulunuyor. Halen Türkiye genelinde faaliyet gösteren 300'den fazla arabuluculuk merkezi bulunuyor. Arabuluculuk merkezleri avukatlar ve arabulucular tarafından kurulabiliyor.

BÜYÜK POTANSİYEL

Arabuluculuk ile ilgili ABD'den Katar ve Çin'e 53 ülkenin imzaladığı Singapur Sözleşmesi'ni (Milletlerarası Arabuluculuk Anlaşmalarının İcrasına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi) imzalayan ilk ülkelerden biri olan Türkiye'nin bölgedeki tüm ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapabilecek bir merkez haline gelebileceğini belirten NTN Partners Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim H. Ateş “Türkiye, 45 ülkenin başkentine 4.5 saatten az bir uçak mesafesinde ve bu jeopolitik avantaj büyük bir potansiyel yaratıyor. Singapur Sözleşmesi'nin kıymeti burada. Pahalı bir süreç olan tahkimin yerine arabulucuğun global merkezi Türkiye olabilir. Örneğin ABD'li bir şirketle Katarlı bir şirketin uyuşmazlığını Türkiye'deki bir arabulucu şirket çözebilecek. Burada ülkemiz adına çok önemli bir potansiyel bulunuyor” dedi. NTN Partners şimdiden Katar, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail gibi 30'a yakın uluslararası uyuşmazlığın çözümünü başarılı olarak sonuca ulaştırmış.

BİLİRKİŞİDE UZMANLIK

Ateş, yeni hazırlanan arabuluculuk kanunu ile arabuluculuk merkezleri ile ilgili de yeni düzenlemeler getirileceğini belirterek, “Arabuluculuk merkezlerine dava şartı atama yetkisi vermek gibi kamusal bir yetki verilecek ve enerji hukuku arabuluculuğu gibi spesifik uzmanlıklar gelişebilecek. Vaka yönetimi ve uzman bilirkişilik gelişecek. Örneğin bizim NTN Partners'da 28 uzman bilirkişimiz bulunuyor” bilgisini verdi.

Kiracı ile mal sahibi karşılıklı konuşunca çok hızlı anlaşıyor

Arabuluculuk faaliyetleri, yargılama içerisindeki yerini belirgin bir şekilde aldı. Şimdilik işçi-işveren davaları, ticari davalar ve tüketici hukukundan kaynaklanan davalarda arabuluculuk dava şartı olarak uygulanıyor. Ancak yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen yeni arabuluculuk kanunu ile aile ve kira uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuğunun uygulama alanı bulması bekleniyor. Ateş, pandemide yaşanan kiracı-işyeri- dükkan sahibi arasındaki kira uyuşmazlıklarında da arabuluculuğun çözüm olacağını anlattı. Ateş, “Gördük ki taraflar bir araya gelince, konuşunca sorunlar çok hızlı çözülüyor. Çoğu zaman iletişimsizlik uyuşmazlıkları dava sürecine itiyor. Oysa arabuluculukta ‘onlar sorunu çözmüş, ben de çözebilirim' denilerek iyi örneklerin motivasyonu ile sorunlar hızla çözüme kavuşuyor” dedi.

e- ticaretteki sorunlar onlIne çözülecek

İbrahim H. Ateş, yakın zaman içinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni arabuluculuk kanunu ile e-ticarette yaşanan uyuşmazlıkların da baştan sona online arabuluculukla çözüleceğini anlattı. Ateş ABD'de Squaretrade adlı bir şirketin ilk çeyrekte sadece Amazon'un 800 milyon dolarlık ihtilafını online arabuluculuk ile çözdüğünü anlatarak, “Çünkü insanlar uzlaşmak, sorunu çözülsün istiyor. NTN Partners olarak bu alanda hazırlıklarımızı tamamladık, teknolojik altyapıyı kurduk” dedi.