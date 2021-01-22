Borçlu belediyelere yapılandırma tırpanı

Vergi ve SGK prim borçlarıyla İller Bankası'na olan borçları için aftan yararlanıp borç yapılandırmasına giren tüm büyükşehir belediyeleriyle il ve ilçe belediyelerinin bütçe gelirlerinden aldıkları paylar yüzde 50 oranında kaynaktan kesilerek aktarılacak.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılan düzenleme uyarınca borçlu belediyelerin genel bütçe paylarından yapılacak kesinti oranı yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkarıldı. Geçmişten kalan borçları olan belediyelerin bütçe paylarından yapılan yüzde 25'lik kesintiye de ilave yüzde 25 kesinti eklendi.

Düzenleme nedeniyle çok sayıda belediyenin bütçeden daha az pay alacağı, bu nedenle ciddi kaynak darboğazına girecekleri için hizmetlerinde aksamalar olacağı ifade ediliyor.

YÜZDE 50 İLE YETİNECEKLER

Daha önce ilgili kamu kurumlarına vergi, SGK primi, elektrik, doğalgaz, iç ve dış kredi gibi borçlarını zamanında ödeyemeyen ya da bu borçları için yapılandırma yasalarından yararlanan belediyelerin genel bütçeden aldıkları vergi payı en fazla yüzde 40 kesilebiliyordu. Belediyeler bu kesintiden arta kalan yüzde 60'lık vergi payını Maliye'den alıp hizmetlerini gerçekleştirmeye çalışıyorlardı.

Yeni düzenlemeyle buna ek olarak yüzde 10'luk bir kesinti daha yapılması hükme bağlandı. Böyle belediyelerin Maliye'den alabilecekleri vergi payının üst sınırı yüzde 60'tan yüzde 50'ye düşmüş oldu. Aynı şekilde 2010'dan kalan borçları nedeniyle gelirlerinde yüzde 25 kesinti yapılan belediyeler için de yüzde 25 ek kesinti getirildi. Bu belediyelerin vergi gelir payı da yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşmüş oldu.