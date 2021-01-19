Boris Johnson: Ekonomik durgunluğu aşmanın en iyi yolu aşı

The Guardian gazetesinin haberine göre Johnson bu konuşmayı, aralarında GlaxoSmithKline, British Airways ve HSBC Holdings gibi şirketlerin bulunduğu önde gelen 30 şirketin yöneticilerinden oluşan, “daha iyisini kuralım konseyi”nde yaptı.

Habere göre toplantı, hükümetin iş dünyası ile ilişkisini düzeltmek ve Başbakanlığın, ekonomik toparlanma ve bu amaçla iş dünyası liderleriyle işbirliği yapmaya odaklandığını vurgulamak amacıyla düzenlendi.

Toplantıya Johnson ile birlikte, kabine üyeleri, Maliye Bakanı Rishi Sunak, Ticaret, Enerji ve Endüstriyel Stratejiler Bakanı Kwasi Kwarteng, Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Liz Truss ve aşılardan sorumlu Bakan Nadhim Zahawi katıldı. (DHA)