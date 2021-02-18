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Borsa İstanbul’un 2020 kârı 1,4 milyar TL’yi aştı

Borsa İstanbul’un faaliyet gelirleri, 2,5 milyar TL’ye ulaşırken, net kâr ise geçen yıla göre yüzde 43 artış göstererek 1,4 milyar TL’yi aştı. Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, "Borsada bu yılı yatırımcı sayısı ve halka arzlarda rekorların kırılacağı bir yıl olarak görüyoruz." dedi.

Güncellenme: 10:07, 18/02/2021
Haberler Ekonomi
Borsa İstanbul’un 2020 kârı 1,4 milyar TL’yi aştı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, şirketin geçen yıl yüzde 43 artışla 1.4 milyar liranın üzerinde net kâr ettiğini ve bu yıl halka arzların “rekorlar” kıracağı bir yıl olacağını söyledi.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla

Atilla, yayımlanan basın bülteninde borsadaki yatırımcı sayısının geçen yıl yüzde 64 artışla 2 milyona çıktığına dikkat çekerek, “Yatırımcı sayısındaki, işlem hacmindeki rekorların yanı sıra, 2021 yılını halka arzlarda da rekorların kırılacağı bir yıl olarak görüyoruz” dedi.

Corona virüsü salgını nedeniyle dünya genelinde ekonomiler daralır ve işletmeler kapanırken, tasarruf oranları da dünya çapında artış kaydetti. Bu duruma Türkiye’de yüksek prim yapan yeni halka arzlar da eklenince borsaya gelen yeni yatırımcı sayısı arttı.

Borsa İstanbul’da geçen yıl sekiz şirket 1.1 milyar lira büyüklükte halka arz gerçekleştirdi.

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