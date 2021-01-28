Borsa sert düştü! Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

ABD hisse senetleri dün günü yüzde 2, yüzde 2.6 arası kayıpla tamamlarken, riskli varlıklardan çıkıp dolar ve yen gibi güvenli varlıklara yönelim belirginleşti. Tüm küresel hisse senetlerinde belirgin kayıplar yaşandı. BIST 100 dün yüzde 4.5 kayıpla, bankacılık endeksi ise yüzde 4.1 civarı kayıpla günü tamamladı.

Avrupa’da corona virüsü aşılamasının gecikeceğine ilişkin endişeler de satışta etkili oldu. Euro, Avrupa Merkez Bankası’ndan bir yetkilinin faiz indirimi yapılmasının muhtemel olduğunu açıklamasıyla kayıplarını daha da artırdı.

TL’DE DEĞER KAYBI SINIRLI OLDU

Küresel piyasalardaki sert satış baskısı TL’de de değer kaybı getirirken, bu kayıp benzer para birimlerinden sınırlı oldu. TL dün dolar karşısında yüzde 0.7’e yakın değer kaybı ile benzer para birimlerindeki yüzde 0.7-%1.3 arasındaki kayba göre daha iyi bir performans gösterdi.

TL’deki benzer para birimlerinden pozitif ayrışma cuma gününden beri aralıksız devam ediyor. Ekonomi yönetimindeki Kasım 2020’deki değişim sonrası başlayan iyimserlik son dönemde TCMB’nin para politikasında uzun süre sıkı duruş söyleminden de destek buluyor.

TL 2021 yılında dolar karşısında yüzde 0.5 gibi sınırlı bir değer kazancı yaşasa da, bu kazanç benzer para birimlerinden açık ara önde. Benzer para birimlerinde yüzde 2.5, yüzde 5 arası değer kaybı görülüyor.

TCMB geçen hafta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 17’de sabit tutarken, sıkı duruşun “kararlılıkla uzun bir müddet” sürdüreceğine ve gerekirse “ilave parasal sıkılaşma” yapacağına dikkat çekti.

Piyasalar geçen hafta TL’ye de iyimser yansıyan bu söylemlerin bugünkü enflasyon raporunda da tekrar edileceği konusunda hemfikir. Piyasalar bir hafta gibi bir sürede bu söylemlerden geri dönüş beklemiyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) dün akşam politika faizini sıfıra yakın tuttuğunu ve aylık tahvil alım programında değişikliğe gitmediğini açıkladı ve ekonomide tam toparlanma sağlanana kadar bu önlemleri sürdüreceğini belirtti.

Yön belirleyici olarak görülen enflasyon raporu haricinde bugün PPK özetleri ve ekonomik güven endeksi verileri de takip edilecek. Haftalık rezerv, para banka ve menkul kıymet istatistikleri de takip edilecek veriler arasında.

Öte yandan bu hafta Reuters’ta yayımlanan bir analizde de dikkat çekildiği üzere, Türkiye piyasalarındaki payını yanlış ekonomi politikalarını gerekçe göstererek son yıllarda sert düşüren yabancı yatırımcılar gelişmekte olan ülke piyasaları genelindeki en büyük geri dönüşlerden birini gerçekleştiriyorlar.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra bu sabah 322/328 seviyesinde.

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde endekste aşağı yönlü baskının devam ettiği belirtilerek, “Piyasada 1,580 hedef direnç noktasının oluşturduğu aşağı baskı devam ederken, seans içi yükseliş denemelerinin zayıf kalmasıyla satışların dün etkisini artırdığını gözlemliyoruz.” denildi.

Sırasıyla 1,515 ve 1,500 desteklerin kırılmasıyla derinleşen satış baskısı içerisinde, 1,460 seviyesinin ilk önemli destek noktası olarak izlendiği belirtilen analizde şöyle denildi:

İlk etapta 1,460 desteğini korumaya çalışacak olan piyasada, bu nokta altındaki seyrin ise 1,450 ve 1,435 desteklerine yönelik geri çekilmenin devamını getirebileceğini göz önünde bulunduruyoruz.

Yukarı atakların zayıf kalarak etkisini sürdüren ara düzeltme hareketi içerisinde 1,515 ilk, 1,550 ise ana direnç konumunda.

Piyasada ara düzeltme hareketinin tamamlanarak piyasanın yeniden yükseliş potansiyeli oluşturabilmesi için 1,550 direncinin aşılması gerekiyor. Dolayısıyla yeniden yükseliş yönünde pozisyon almak için 1,550 direncinin aşılması gerekiyor.

Destekler: 1,460 – 1,450- 1,435

Dirençler: 1,485 – 1,500 – 1,525 ”

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analizde BIST100 endeksinin dünkü işlem gününü yüzde 4.50 düşüşle 1.467 seviyesinde tamamladığı ve 34,3 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi yüzde 4.07, sanayi endeksi ise yüzde 5,29 değer kaybettiği belirtildi.

Avrupa hisse endekslerinin dün düşerken Wall Street vadeli işlemlerinin de satış tarafında hareket ettiği belirtilen analizde şöyle denildi:

Artan vaka sayıları, artırılan önlemler, mali teşvik paketi için teklifin kongreye gelme süresinin uzaması gibi durumlar hisselerde gelen aşırı değerlemeler düşünüldüğünde düzeltme hareketleri için fırsat tanıyor.

Özellikle virüs ve aşı tedarikindeki belirsizliklerin etkisiyle risk iştahının düşüşü satışlara hız verdi. Virüsün özellikle Brezilya ve Güney Afrika varyantları nedeniyle piyasalar yeniden Covid-19 konusunda endişelenmeye başlıyor.

Bist-100 endeksinde yaşanan dünkü sert düşüşte 1.465 bugün izlenmesi gereken destek konumunda. Bugün buradan olası tepki alımları takip edilmeli. Yükselişin devamı için yükseliş trendin direnci olan 1.565 üzerine geçilmesi gerekiyor. Dış piyasalarda satış devam ederse endekste de düzeltme eğilimi devam edebilir.

Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde sert düşüş yaşadı ve düzeltmesini derinleştirdi.. Endekste hareketlerin yükselişin trend direnci altında sürmesi durumunda 1.465 ve 1.440 destek seviyeleri test edilebileceği gibi geri çekilme hareketlerinin 1.465’den tepki alması durumunda ise 1.490 ve 1.505 direnç seviyelerini takip edeceğiz.

Marbaş Menkul Değerler tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadelere yer verildi:

Dün 1541,01 ile 1467 seviyeleri arasında dalgalanan BIST 100 endeksi günü yüzde 4.50'lik değer kaybıyla 1467 puandan tamamladı.

Kasım ayından başlayan yükselen trend desteği altında hareketini sürdüren endekste geri çekilmenin devam etmesi durumunda 63 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1406 desteği takip edilebilir. 1500-1510 noktaları ise dirençler konumunda öne çıkacaktır.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadelere yer verildi:

Geçen işlem gününde dolar endeksinde görülen yükselişle dolar/TL paritesi de geçtiğimiz işlem gününde 200 günlük ortalamasından hafif yükseldi. Alçalan takozun üst bandı sınırını test eden parite bu bölge üzerine kırması halinde 7.50 ve 7.60 seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

Aşağıda ise 200 günlük ortalama ve 6.02-8.58 yükselen hareketin %50.0 fibonacci düzelteme bölgesi olan 7.30 bandı ilk destek bölgeleri olarak izlemeye devam ediyoruz.

ALTIN

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan altın analizde şöyle denildi:

Pazartesi günü 1854 seviyelerinde haftaya başlangıç yapan altın fiyatlarında kademeli aşağı yönlü hareketlenmeler yaşandı.

Bu hareketlenmeler ile ons dün 1831 seviyelerini test etti. ABD kanadında piyasalar gündeminde halen mali teşvik paketi konusundaki gelişmeler var ve beklentiler gün geçtikçe artıyor.

Diğer yandan dün FED kararını açıkladı ve beklentilere paralel olarak faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bununla birlikte en merak edilen konulardan biri olan varlık alım programını ise 120 milyar dolar olarak sürdüreceğini belirtti.

Karar sonrasında Powell açıklamalarda bulundu ve varlık alım programını bitirmeyi konuşmak için çok erken olduğunu vurguladı.

Dün FED oldukça güvercindi ve herhangi bir sürpriz yaşanmadı. Haftanın dördüncü işlem gününde ons altın/dolar grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak toparlanma hareketlerinde sırasıyla 1856.83 – 1875.05 – 1900.56 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1832.51 – 1816.90 – 1800.02 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.