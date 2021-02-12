Borsada çöpçatanlık rüzgarı: Bumble halka arz sonrası yükselişte

Tinder’ın çatı şirketi Match Group’un ardından bir başka çevrimiçi çöpçatanlık uygulaması Bumble da halka arz edildi.

43 dolardan halka arz edilen şirketin hisse değeri dün yüzde 84’lük artışla 79 dolara kadar yükselirken, günü 70 dolarla kapattı. Bugünde de seans açılışında Bumble yüzde 5’in üzerinde değer kazandı.

DEĞERİ 8 MİLYAR DOLARI AŞTI

Halka arzdan 2,15 milyar dolar gelir elde şirketin şu an piyasa değeri 8 milyar doları aştı.

New York’ta Nasdaq borsasında işlem gören Bumble hisselerinde işlem hacmi de yüksek oldu.

31 yaşındaki Bumble CEO'su Whitney Wolfe Herd, halka arzdan elde ettikleri kaynağı, şirketin borç seviyesini düşürmek ve potansiyel satın alımlar için kullanabileceklerini belirtti.

TINDER İLE DAVALIKLAR

Borsadaki büyük şirketlerin kadın CEO’larının en genci olan Herd, “Agresif uluslararası büyümelere odaklıyız” dedi.

Tinder'ın kurucuları arasında yer alan Wolfe Herd, 2014 yılında Bumble'ı kurmuştu. Tinder ile Bumble, telif hakları gerekçesiyle davalık olmuştu.

Çoğunluk hissesi geçen yıl ABD'li özel sermaye şirketi Blackstone Group tarafından 3 milyar dolarlık değerlemeyle alınan Bumble, halka arz sürecinde bir diğer ABD'li dev banka Morgan Stanley'den de danışmanlık hizmeti almıştı.

Bumble, 2019'da 240 milyon dolar gelir elde etmişti.

MATCH’İN DEĞERİ 45 MİLYAR DOLAR

Tinder, Match, Meetic, OkCupid, Hinge, Pairs, PlentyOfFish ve OurTime uygulamalarını bünyesinde barındıran ve hisseleri ABD’de Nasdaq borsasında işlem gören Match Group’un piyasa değeri Bumble’ın üzerinde.

Match’in mevcut piyasa değeri yaklaşık 45 milyar dolar seviyesinde