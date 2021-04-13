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Borsada ‘ucuzluk’ yetmiyor yabancı güven istiyor

Tarihinde 3 defa dolar bazında yaklaşık 5 centi gören BIST 100 endeksi şu an 1.7 cente kadar geriledi. Uzmanlar, “ucuzluk” algısının yatırım için yeterli olmadığını belirtiyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK
Güncellenme: 23:01, 12/04/2021
HaberlerEkonomi
Borsada ‘ucuzluk’ yetmiyor yabancı güven istiyor

Borsa İstanbul'da hisse fiyatları yatırımcılar için oldukça ucuz olmaya devam ederken, yabancı yatırımcılar özellikle bankacılık endeksinde yoğun satış yapıyor. BIST 100 endeksi son 10 yılda 4.55 centten, 1.70 cent ile tarihi ortalamaların altına düşerek, dolar bazında yüzde 62.63 geriledi.

Her ne kadar dolar bazlı grafiğe baktığımızda BIST 100 ucuz gözükse de cazibesini kaybediyor. Ülkeyi hem jeopolitik hem de ekonomik olarak riskli gören yabancı yatırımcının Türk varlıklarına rağbet etmediğini belirten Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Öztürk, “2007-2010 ve 2013 yıllarında borsa yaklaşık 5 cente yükseldiği zamanlarda Türkiye'nin risk primini gösteren CDS ortalaması 170 puan seviyesindeydi.

Şu anda CDS'ler 443 puan. Bu, yabancıların Türkiye'yi riskli olarak gördüğünün en büyük göstergesi” dedi.  Borsada dolar bazlı çöküşün 2018'de başladığını söyleyen Öztürk, “BIST100'ün 2006-2017 sonu dolar bazlı ortalaması 3.24 cent iken, 2018-2021 yılları arasındaki dolar bazlı ortalaması 1.9 cent. 2018'in başında yüzde 60'ın üzerinde olan yabancı yüzde 43 ile tarihindeki en düşük seviyeye geriledi” dedi.

YATIRIM HİKAYESİ YARATAMIYOR

Borsa İstanbul'da endekslerin göreceli ucuz olmalarının yatırım hikayesini tetikleyemediğini belirten  GCM Yatırım Araştırma Müdürü Ekonomist Dr. Tuğberk Çitilci, “Özellikle kurumsal yatırımcıların TCMB'de başkan değişikliği sonrası Türkiye'den çıkışları ve yerli yatırımcıların halka arz hisse senetlerine odaklanmaları endeksin ucuzluk algısını ortadan kaldırıyor” dedi. Ayrıca son halka arzlarda yatırımcılara beklentilerinden çok az hisse senedi gelmesinin yatırım tercihlerini mevduat-kripto paralara yönlendirdiğini kaydeden Çitilci, bu durumun BIST100'ü 1.400 puanlık psikolojik seviyenin altında baskıladığını söyledi.

Doç. Hakkı Öztürk

10 yılda sadece 35 hisse kazandırdı
DOÇ. Dr. Hakkı Öztürk, yılbaşından itibaren dolar bazında, BISTTÜM-100'ün yüzde 6, sanayinin yüzde 2 getiri sağladığını, BIST100'ün yüzde 14, BIST30'un yüzde 20, banka hisselerinin ise yüzde 37 kaybettirdiğini belirtti. Öztürk, BIST100'de son 10 yılda dolar bazlı getiri sağlayan sadece 35 hisse olduğunu söyledi. Kurdaki yukarı hareketlere de işaret eden Öztürk, “Bu da yabancı yatırımcıların dolarını bozdurup TL'ye yatırım yaptığı için zarar etmesine neden oluyor” dedi.
Yayınlanma Tarihi:05:30,