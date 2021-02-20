Borsada yerli ve yabancı ayrıştı, yabancı payı düştü

Borsa İstanbul’a son bir yılda yerli küçük yatırımcı akını yaşanırken, yabancıların toplam payındaki düşüş dikkat çekiyor.

Bloomberg’ün aktardığına göre, yurt dışı yerleşiklerin Borsa İstanbul’daki payı 17 Şubat’ta yüzde 45,5 ile verinin hesaplandığı 2004 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Haberde, son 4 haftada yabancıların Borsa İstanbul’da yabancıların net 857 milyon dolarlık çıkışa imza attığına dikkat çekildi.

EKONOMİ YÖNETİMİ DEĞİŞİMİ SONRASI 1 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Borsa İstanbul’da 7 Şubat 2020 ile 12 Şubat 2021 arasındaki 1 yıllık dönemde 4,4 milyar dolarlık yabancı çıkışı yaşandı. Ekonomi yönetiminin değiştiği 6 Kasım 2020 ile 12 Şubat 2021 arasındaki dönemde ise borsaya 1 milyar 32 milyon dolarlık net yabancı girişi oldu.

Borsa İstanbul’da yabancıların elindeki hisselerin stok değeri ise, borsada hisselerin değer kazancının yanı sıra TL’nin dolar karşısındaki değer kazancının da etkisiyle son üç ayda yaklaşık 12,3 milyar dolar yükseldi.

6 Kasım 2020’de 19,7 milyar dolar olan yabancıların elindeki hisselerin değeri, 12 Şubat 2021’de 31 milyar dolara ulaştı.

KÜÇÜK YATIRIMCIDAN KÜÇÜK VE RİSKLİ HİSSELERE AKIN

Öte yandan, yabancı payındaki düşüşte, yerlilerin artan girişiyle bir anlamda pastanın büyümesi ve büyüyen pastada yabancının payının azalması etkili oldu.

Son bir yılda borsaya yaklaşık 1 milyon yeni bireysel yatırımcı girişi olurken, bu kişilerin özellikle BIST 100 dışındaki küçük ve riskli hisselere ilgisi dikkat çekiyor.

BIST 100 endeksinde yükseliş yıl başından bu yana yüzde 5,7, son 1 yılda ise yüzde 30,9 olurken, BIST 100 endeksinde yer almayan şirketlerin hisselerinden oluşan BIST Tüm-100 endeksinde yükseliş yıl başından bu yana yüzde 23,8, son bir yılda ise yüzde 133,1 oldu.

Bu durum, borsadaki tüm şirketleri içeren BIST Tüm endeksi ile BIST 100 endeksinin de arasının açılmasına, BIST Tüm-100 şirketlerinin borsadaki toplam ağırlıklarının artmasına neden oldu.

6 KASIM SONRASI YABANCI DİBS VE SWAP KANALINI KULLANDI

6 Kasım 2020’de dolar/TL’nin 8,57’yi görmesi sonrasında ekonomi yönetimi değişirken, Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni yönetimi, enflasyonu dizginlemek ve yabancı sıcak para girişini sağlamak üzere faizleri yükseltti.

Bunun üzerine 6 Kasım 2020-12 Şubat 2021 tarihleri arasında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) 3,6 milyar dolarlık net girişe imza attı. Yurt dışı bankalar aracılığıyla TL varlıklara swap (takas) kanalından giriş ise bu dönemde yaklaşık 15 milyar dolar oldu. Hisse senedi kanalından yabancı girişi ise bu dönemde 1 milyar dolarda kaldı.

Bu girişler, doları da 8,57’den 6,89 seviyesine kadar çekti.

Bloomberg’e konuşan İstanbul merkezli Yatırım Finansman şirketinin uluslararası sermaye piyasaları şefi Burak Demircioğlu, sonrasında geri adım atılsa da açığa satış ve kredili işlem yasaklarının yabancının Borsa İstanbul’daki payının düşüşünde etkili olduğuna dikkat çekti.

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