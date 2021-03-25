Borsada yukarı adım kuralı bugün de uygulanacak

Borsa İstanbul, BIST50 endeksinde yer alan payların açığa satış işlemlerine uygulanan yukarı adım kuralı bugün de devam edecek.

Yukarı adım kuralı açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir tedbir olarak uygulanıyor. Uygulama bugünle birlikte üçüncü güne taşınmış oldu.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Türkiye hisse senetleri piyasası, TCMB başkanının hafta sonunda görevden alınmasının ardından yatırımcıların Türkiye riskini yeniden fiyatlamasıyla hafta başından bu yana sert satışlarla karşılaştı.