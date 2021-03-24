Borsada yukarı adım kuralı bugün de uygulanacak

Borsa İstanbul, BIST-50 endeksinde yer alan payların açığa satış işlemlerine dün bir gün süreyle getirmiş olduğu yukarı adım kuralının bugün de uygulanacağını duyurdu.

Yukarı adım kuralı açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir tedbir olarak uygulanıyor.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Türkiye hisse senetleri piyasası, TCMB başkanının hafta sonunda görevden alınmasının ardından yatırımcıların Türkiye riskini yeniden fiyatlamasıyla hafta başından bu yana sert satışlarla karşılaştı.

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