Borsadaki yabancılar ocak ayında satış yaptı

Borsa İstanbul Pay Piyasasında ocak ayında yabancı yatırımcılar 444,1 milyon dolar net satım yaptılar.

Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar 31 milyar 169,1 milyon dolar tutarında alım yaparken, 31 milyar 613,3 milyon dolar tutarında satım gerçekleştirdi.

Böylece yabancıların net satım işlemleri 444 milyon 133 bin 415 dolar oldu. Yabancıların toplam işlem hacmi 62 milyar 782,4 milyon dolar seviyesine geldi.

BORSAYA İLGİ DEVAM EDİYOR

Yurt içi piyasalarda ise borsaya olan ilgi tüm hızıyla devam ediyor. 2021 yılının ilk ayına ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre ocak ayında yeni yerli yatırımcı sayısı 179 bin 307 kişi artarak 2 milyon 156 bin seviyesine çıktı.

Aralık ayındaki yeni yatırımcı sayısına göre ise bu artış yaklaşık yüzde 9 daha fazla oldu. Yatırımcıların sayısının artışında halka arzların etkisi bulunuyor.

Yabancı yatırımcılardaki aylık artış ise 358 kişi olarak belirlendi.

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