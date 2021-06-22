Brent petrolün varil fiyatı 75 doları gördü

Petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, bugün son iki yılın en yüksek seviyesi olan 75 doları gördü.

Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik gerilemenin ardından ABD, Avrupa ve Çin'de yaşanan toparlanmanın neticesinde ham petrol fiyatları küresel bazda yıllık yüzde 40'tan fazla artış gösterdi. Ancak virüsün Asya’nın bazı bölgelerindeki etkisinin devam etmesi sebebiyle toparlanmanın düzensiz olacağını öngörülüyor.

Bank of America'nın tahminlerine göre Brent petrolün varil fiyatı, seyahat talebinin toparlanmasıyla gelecek yıl varil başına 100 doları görebilir.

Konu ile ilgili Bloomberg'e konuşan enerji şirketi Vanda Insights CEO’suy Vandana Hari talep konusunda iyimserliğin hâkim olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Talep iyimserliği iyice yerleşmiş durumda ancak piyasanın sıkılaşması çok dikkat çekiyor. Eğer bu toparlanmada bir duraklama olursa muhtemelen arz yüzünden olur.”

İYİMSERLİĞİ ÇİN BOZUYOR

Çin'in ülkedeki özel petrol rafineleri üzerindeki düzenlemeleri ise piyasadaki iyimserliği kıran tek unsur olarak görülüyor. Çin, ülkedeki özel rafinerilere devredilen ithalat kotalarını yıldan yıla azaltıyor.

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