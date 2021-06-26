Brexit gıda tedarik zincirini kırdı, İngiltere gıda sorunu ile karşı karşıya

Corona virüs salgınının ve Brexit’in İngiltere ekonomisine getirdiği olumsuz etkiler gıda endüstrisine de yansıdı.

Brexit nedeniyle pek çok Avrupa Birliği vatandaşı çalışanın İngiltere’den ayrılması, nakliye sektöründe ciddi bir soruna neden oldu. Seyahat kısıtlamaları sebebiyle artan talep, istihdam sorunları ile birleşince İngiltere’de gıda tedarik zinciri kırıldı. Üreticiler taze meyve ve sebzeyi tüketici ile buluşturmakta zorlanıyor.

BAŞBAKANA MEKTUP

Gıda sektöründe faaliyet gösteren işveren örgütleri, Başbakan Boris Johnson’a mektup yazarak devletin duruma müdahale etmesini talep etti.

Başbakan’a gönderilen mektup, Gıda ve İçecek Federasyonu, İngiliz Dondurulmuş Gıda Federasyonu, Toptan Distribütörler Federasyonu, Soğuk Zincir Federasyonu, İngiliz Et Üreticileri Derneği ve İngiliz Bira ve Pub Derneği tarafından imzalandı.

Guardian’ın haberine göre, Britanya Karayolu Taşımacılığı Derneği’nin yöneticisi Richard Burnett, “85.000 ila 100.000 arasında ağır vasıta sürücüsü ihtiyacı var” dedi. Burnett rafların boşalmasına yalnızca bir kaç hafta kaldığını belirtti.

Ülkedeki kamyon şoförlerinin ağırlıklı olarak Doğu Avrupalı olduğunu belirten Burnett, “Bu işlerde çalışacak Avrupalıların Brexit nedeniyle mi yoksa corona virüs nedeniyle mi ayrıldığını ve pandemi nedeniyle mi henüz geri dönemediklerini bilmiyoruz, ancak bu çok gerçek bir sorun” dedi.

Burnett yakında bazı İngiliz şoförlerin de yaz tatiline çıkacağını ve bunun sorunları daha da kötüleştireceğini belirtti.

ÜRÜNLER TARLADA ÇÜRÜYECEK

Süpermarket sektöründeki kaynaklar, kamyon şoförü sıkıntısının en çok kısa raf ömrüne sahip taze gıdaları etkilediğini söyledi.

Konu ile ilgili konuşan bir çiftçi, “Yıllardır çalıştığımız nakliye firması bize ancak haftada bir gelip meyvelerimizi alabileceklerini söyledi ama meyvenin sadece beş günlük raf ömrü var, bu yüzden her gün toplamamız gerekiyor.” dedi.

Çiftçi James Mee, ürünlerin tarlada çürüme tehlikesinin olduğunu belirtti.

İngiltere’de toplam 45 bin sürücü çalıştıran 796 işletmeyle yapılan yakın tarihli bir araştırmaya göre, tüm şirketlerin boş pozisyonları mevcut.

RAFLAR BOŞALABİLİR

Ülkede corona virüs tedbirlerinin gevşetilmesi ve işletmelerin açılması da gerçekleşince soğuk hava depolarına olan talep patladı.

Konu ile ilgili konuşan soğuk hava deposu işletmecisi Shane Brennan, talepteki belirsizlikten yakınarak rafların boşalma ihtimalinin güçlü olduğunu belirti.

Guardian, ulaştığı bir Polonyalı kamyon şoförünün havaalanında evrak işlemleri nedeniyle çalışma izni konusunda problem yaşadığını ve geri döndüğünü aktardı.

BU YAZ ZOR GEÇECEK

İngiltere’nin ünlü gastronomi dergisi Eater ise konu ile ilgili “Brexit gıda kıtlığına dair uzun süredir yapılan uyarılar önce balık ve peynir ihracatını vurdu. Şimdi sorunlar peş peşe geliyor ve süpermarketler şimdiden zor bir yazla karşı karşıya.” yorumunda bulundu.

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