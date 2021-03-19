British Airways merkez binasını satmayı planlıyor

Birleşik Krallık’ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi British Airways, evden çalışma sisteminin giderek yaygınlaşmasına bağlı olarak, Heatrow Havalimanı yakınlarındaki merkez binasını satmayı gündemine aldı.

Financial Times’ın, bir şirket içi e-mail mesajına dayandırdığı haberine göre, British Airways İnsan Kaynakları Direktörü Stuart Kennedy, çalışanlara yolladığı mesajında, artık daha çok kişinin evden çalışmaya başlaması nedeniyle, mevcut merkez büyüklüğünde bir ofis binasının gerekli olup olmadığı konusunun düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Kennedy mesajında, bu konuda karar verme sürecinin oldukça erken aşamalarında olduğunu ve şirketin hangi seçeneği benimseyeceğini bekleyip göreceklerini belirtti ve ayrıca, merkez binanın satılması durumunda, Heathrow yönetiminin de kompleksin yerine başka bir pist inşa edebileceğini ekledi. (DHA)