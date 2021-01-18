BTK’nın sanal kumardan yasakladığı şirkete MP ihalesi nasıl verildi?

Nedim TÜRKMEN

Lisansı Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi'nde olan Milli Piyango (MP) imzalanan “gelir paylaşımı esasına” dayanan 10 yıl süreli sözleşme ile Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A'nın yüzde 49 katılımıyla kurulan Sisal-Şans Ortak Girişimi'ne devredilmişti.

Ortak girişimin İtalyan ortağı Sisal Entertainment S.p.A şirketinin resmi oyun sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2015 yılından bu yana erişime kapatılmış durumda. Siteye erişmek istediğinizde: “Dikkat! Yasadışı kumar ve bahis suçtur” yazısı ile karşılaşıyorsunuz.

HAPİS CEZASI VAR

Erişimi engelleyen BTK'nın uyarı yazısında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 228. maddesinde “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” başlığı altında kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 250 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılacağı belirtiliyor.

Ayrıca 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanun gereğince spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunu oynayanlar ve oynanmasına yer /veya imkan sağlayanlar hakkında da 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar idari para cezası uygulanması gerektiği belirtiliyor.

ONLINE SLOT MAKİNESİ

Erişime engellenen bu sitede Milli Piyango'nun geçen cumartesi günü yazımıza konu ettiğimiz sitesinde yer alan online slot makineleri de yer alıyor.

Milli Piyango ihalesi yapılırken zaten girişimin ortakları tarafından bugünlere yani “sanal kumara” hazırlık yapıldığı anlaşılmaktadır. İhaleyi yapanların yasadışı kumar ve bahis oynatan şirketlere ihaleyi vermiş olmalarını ayrıca değerlendirmek gerekmektedir. Girişimin ortağı BTK tarafından Türkiye'de 2015 tarihinden bu yana yasaklı ama 2019'da Milli Piyango ihalesini alabilmiş. İtalyan Sisal şirketi, BTK tarafından 2015'te kumar oynattığı gerekçesiyle erişime kapatılmasına karşın, aynı şirketin 2019 yılında Milli Piyango ihalesine girmesine neden ve nasıl izin veriliyor?

Acaba İtalyan Sisal şirketi Milli Piyango ihalesine davet edilirken, hiç mi araştırılmadı? Milli Piyango ihalesi verildiğine göre, bu şirkete baştan lisans vererek kumar oynatmaya da izin verilmiş olmuyor mu?