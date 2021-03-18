Bu iki fiyattan biri yanlış ama hangisi acaba?

Borsaya yerli yatırımcının ilgisi özellikle halka arzlarda tarihte görülmemiş talepler yaratırken, halka arz edilen şirketlerin hisselerindeki hareketler ise dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. Hisse senetlerinin fiyatlarının halka arz sonrası ciddi şekilde yükseldiğine dikkat çeken uzmanlar yatırımcıları sert hareketlere karşı uyarıyor.

139 KAT TALEP

En son yapılan Türk İlaç'ın halka arzında bireysel yatırımcıdan yaklaşık 139 kat talep gelmişti. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı Attila Köksal Twitter'dan şu uyarıdan bulundu: “10 gün kadar önce Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin halka arzına katıldım. Arz fiyatı 10 TL idi. Aradan sadece sekiz işlem günü geçti, bugün (16 Mart 2021) hisse fiyatı 21.42 TL. Bu normal bir durum değil. Ya halka arz fiyatı çok yanlıştı, ya da bugünkü fiyat yanlış.” Bu hareketlerin borsa bazında değil ancak hisse bazında risk taşıdığına dikkat çeken Ekonomist Atilla Yeşilada ise bu durumu “Türk'ün Reddit'i” olarak tanımladı.