‘Bu zor dönemde aidat almayın’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken'e çağrıda bulunarak, “Sanayici ve tüccarın, yıllık aidatlarını almayın, ama kâr ettikleri rakam üzerinden vergilerini alın. Gelin bu önerilere kulak verin, bu insanların bir nebze de olsa nefes almalarına katkı sağlayın” dedi.

Türkkan, şunları söyledi:

Bu birlikler, ya da bu kuruluşlar, pandemi süreci başladığından bu yana ne yazık ki esnaf için rahatlatıcı bir şey yapmadılar. Yasa gereği; ellerindeki paraları üyelerine direk veremiyor ya da kredilendiremiyorlar. Bunu yapamıyorlar ama yapabilecekleri bir şey var; bu salgın döneminde, bu zor dönemde, ödemekle yükümlü oldukları bu aidatları 1 ya da 2 yıl süreyle almayacaklarını ilan edebilirler.”

TOBB VE TESK'İN GÜCÜ YOK MU?

Yasal düzenleme gerekiyorsa hükümetin yapabileceğini söyleyen Lütfü Türkkan, “Diyebilirler ki; ‘Bazı odaların bu aidatlara ihtiyacı var.' O zaman da devreye TOBB ya da TESK girsin. Paraya ihtiyacı varsa göndersin. TOBB'un, TESK'in bu kadar gücü yok mu” dedi.