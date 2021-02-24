Bursa iş dünyası: Faiz oranları ve çift haneli enflasyon olumsuz yönde etkiliyor

BTSO Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, corona virüsü ile mücadelede yaklaşık 1 yıllık sürenin geride kaldığını, salgının yatırım, üretim, ticaret ve istihdamda uzun vadeli değişimlere yönelik güçlü ve zorlayıcı etkilere yol açtığını ifade etti.

“YÜKSEK FAİZ YATIRIMCILARI OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Türkiye'de kasım ayından itibaren uygulanan ekonomi politikalarının riskleri azalttığını ve sermaye girişlerini yeniden hızlandırdığını ifade eden Başkan Burkay, yaşanan gelişmelerle birlikte uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notlarını pozitif olarak güncellemeye başladığını, bununla birlikte ihracatçılar üzerinde oluşan kur baskısı ve finansal stresin de en iyi şekilde yönetilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Özellikle yüzde 20 sınırına yaklaşan faiz oranları ve çift haneli enflasyon, yatırımcı, üretici ve ihracatçıyı olumsuz yönde etkilediğine işaret eden İbrahim Burkay, “Fiyat istikrarının sağlanması adına döviz kurlarına yüksek artışlarda olduğu gibi yüksek düzeydeki düşüşlerde de ihracatçılarımızı koruyacak şekilde müdahale edilerek, destek mekanizmalarının harekete geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Öngörülebilir ve istikrarlı bir kur politikasıyla birlikte üreticilerimize bu dönemde hammadde alımı için uygun kredi imkanının sağlanması ve hammaddede ek gümrük vergilerinin askıya alınması dış ticaretimizi destekleyecek unsurlardır. Üretici ve ihracatçılarımız için enerji indirimi ve navlun desteği de reel sektör olarak en önemli beklentilerimiz arasında” dedi.

“REFORMLAR EN ÖNEMLİ MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ”

Türkiye'nin artık dengeli, sürdürülebilir, nitelikli ve sanayinin payının güçlü olduğu bir büyüme modeline ihtiyacı olduğuna dikkat çeken BTO Başkanı İbrahim Burkay şunları söyledi:

* Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hukuk, demokrasi ve ekonomide gerçekleştirilecek reform çalışmaları en önemli motivasyon kaynağımız. Toplumun her kesiminden görüş alınarak geniş kapsamlı istişarelerle hazırlanan reform paketi, ülkemizin kısa vadeli geçici çözümlerle değil orta ve uzun vadeli adımlarla hedeflerine yürümesi açısından da kritik önem taşımaktadır. En büyük gücümüz, ekonomideki virüsün de panzehiri olan nitelikli üretimdir. Yapısal reformları hayata geçirerek 2021'i kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda yeni bir başlangıç olarak değerlendirebiliriz.

UZAYA GİDECEK TÜRK YOLCUYA ‘GÖKMEN' ÖNERİSİ

BTSO olarak son 8 yıldır günü kurtaran değil, geleceğini planlayan bir Bursa vizyonuyla çalıştıklarını kaydeden İbrahim Burkay, “TEKNOSAB'dan BUTEKOM'a, Model Fabrika'dan KOBİ OSB'ye kadar planlanan projelerin kent ekonomisinin nitelikli dönüşümüne güç kattı. Orta yüksek ve ileri teknolojili ürünlerin ihracatında yüzde 58 gibi yüksek bir orana sahip olan Bursa söz konusu projelerin katkısıyla milli teknoloji hamlesinin en önemli aktörü haline geldi. Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi projesiyle de Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na destek olmayı hedeflediklerini aktardı. Bursa'da alanında dünyanın sayılı merkezlerinden biri olarak hayata geçirilen GUHEM'in Türkiye'yi uzay çalışmalarında üst lige çıkmasını sağladı” dedi. Burkay, uzaya gidecek Türk yolcuya en uygun ismin de ‘Gökmen' olacağını söyledi.

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