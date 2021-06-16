Bütçe faize çalıştı, 5 ayda 81 milyar gitti

Mali disiplini sağlayabilmek için kamuya kemer sıktırıp harcamalarını azaltmaya çalışan hükümet artan faiz harcamalarına söz dinletemedi. Aşırı borçlanma, artan kur ve yükselen faizlerin etkisiyle bu yılın ilk 5 ayında iç ve dış borçların faiz ödemeleri yüzde 25.4 oranında artarak 81 milyar 457 milyon liraya çıktı. Geçen yıl aynı dönemde faize ödenen para 64 milyar 960 milyon lira olmuştu. Bütçenin faiz dışındaki harcamaları ise aynı dönemde yüzde 13.2 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe gerçekleşme sonuçlarına göre, bu yılın Ocak-Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde devlet yaklaşık 542 milyar lira gelir toplarken yaklaşık 550 milyar lira harcama yaptı. Böylece geçen yıl aynı dönemde 90 milyar liraya ulaşan bütçe açığı bu yıl 7.5 milyar lirada kaldı. Açığın düşmesinde kemer sıkma tedbirleri etkili oldu. Kamunun mal ve hizmet alımları geçen yıla göre sadece yüzde 2.7 artarken yatırım ve cari transfer harcamalarındaki artış da sırasıyla yüzde 13.2 ve yüzde 12.6 oldu.

VERGİ VE CEZALAR ARTTI

Geçen yıl ilk 5 ayda 380 milyar lira vergi toplayan hükümet, bu yıl aynı dönemde 424 milyar liralık vergi tahsil etti. Merkez Bankası ve kamu bankalarından gelen kârlar geçen yılın yaklaşık 8 milyar lira altına düşerken devletin faiz, pay ve ceza gelirleri yüzde 31 artarak 49.5 milyar lirayı aştı.

884 MİLYON TL GİZLİ HARCANDI

Bütçenin gizli hizmet ödeneği kaleminden yılın ilk 5 ayında yapılan harcama geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 100 milyon lira artarak 784.6 milyon liradan 884 milyon 552 bin liraya çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın harcama yetkisinde olan bu kalemden sadece mayıs ayında yapılan harcama 103 milyon 51 bin lira oldu.