Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi

Merkezi Yönetim Bütçe İstatistikleri açıklandı. Buna göre, bütçe nisan ayında 16,9 milyar TL açık verdi. Geçen sene aynı ayda açık 43,2 milyar TL olmuştu.

2021’in Ocak-Nisan döneminde bütçe, 5,9 milyar TL fazla verdi.

VERGİ GELİRİ NİSANDA YÜZDE 55 ARTTI

Nisanda merkezi yönetimin vergi gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artışla 49,1 milyar TL'den 76,3 milyar TL'ye yükseldi.

Genel bütçe gelirleri ise 44 artışla 65,2 milyar TL'de 93,8 milyar TL'ye yükseldi.

Bu dönemde harcamalar ise sınırlı bir artışla 108,4 milyar TL'den 110,7 milyar TL'ye yükseldi.

Faiz harcamaları da bu dönemde 17 milyar TL'den 18,6 milyar TL'ye yükseldi.

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