Bütçe şubatta fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı Şubat ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerini paylaştı. Buna göre, şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 96,4 milyar TL, bütçe gelirleri 119,6 milyar TL ve bütçe fazlası 23,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 83,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 35,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

GELİRLER ARTTI

Vergi gelirleri 98 milyar 437 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 16 milyar 234 milyon TL oldu. 2020 yılı Şubat ayında bütçe gelirleri 86 milyar 136 milyon TL iken 2021 yılının aynı ayında yüzde 38,8 oranında artarak 119 milyar 579 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Şubat ayı gerçekleşme oranı 2020 yılında yüzde 9 iken 2021 yılında yüzde 10,9 oldu. 2021 yılı Şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,2 oranında artarak 98 milyar 437 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 9,1 iken 2021 yılında yüzde 10,7 oldu.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE 984 MİLYON TL AÇIK

2021 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 210,2 milyar TL, bütçe gelirleri 209,2 milyar TL ve bütçe açığı 1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 175,5 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 33,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 14 milyar 139 milyon TL fazla vermiş iken 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde 984 milyon TL açık verdi.