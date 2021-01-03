Bütçenin gözdesi tiryakiler olacak

2021 yılı bütçesinde 1 trilyon 101 milyar lira olarak hedeflenen bütçe gelirlerinde ret ve iadeler hariç 922 milyar 744 milyon lira olması beklenen vergi gelirlerinde en büyük payı yine ürün ve hizmetlerden toplanan dolaylı vergiler alacak. Yeni yılda Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) tahsil edilmesi hedeflenen gelir 479.2 milyar liraya ulaşıyor. Yani toplanacak her 100 liralık verginin 52 lirası sadece KDV ve ÖTV'den tahsil edilecek. Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 83.6 milyar lira ile toplam ÖTV'nin yüzde 39'unun, toplam vergi gelirlerinin ise yüzde 9'unun alkol ve tütün ürünlerinden elde edileceğini vurgulayarak, “Tiryakiler yine bütçenin gözdesi olacak” dedi.

YÜK BORDROLUDA

Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis'e sunulan 2021 bütçesinin virgülü bile değişmeden onaylandığına dikkat çeken Bingöl, “Demek ki mükemmel bir bütçe” yorumunu yaptı. Bingöl, 922 milyar 744 milyon liralık vergi gelirlerinin alt kırılımlarını şöyle özetledi:

– 195.2 milyar liralık Gelir Vergisi'nin 110 milyarını işçi, memur ve bordrolu ödeyecek. 850 binden fazla kurumun ödeyeceği kurumlar vergisi ise 105.1 milyar lira olacak.

– En yüksek gelir hedefi 265.5 milyar lira ile yine KDV'den gelecek.

– ÖTV'den beklenen gelir hedefi 213.2 milyar lira.

– Tütün mamullerinden 65.5 milyar lira, alkol ürünlerinden 17.9 milyar lira gelir bekleniyor.

MALİYE'NİN YILDIZI

– Kredi musluklarının açılması ile Maliye'nin parlayan yıldızı haline gelen Banka ve Sigorta Muamele Vergisi'nden ise beklenen gelir 28.4 milyar lira.

– Çağdaş ülkelerin hemen hiçbirinde artık uygulanmayan Damga Vergisi'nden beklenen gelir 23.8 milyar lira.

– 99 depremi ile hayatımıza geçici olarak giren ancak kalıcı hale gelen Özel İletişim Vergisi'nden 4.6 milyar lira gelecek.

– Servet vergilerinin en önemli gelir kalemi olan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de 18.5 milyar lira ile beklenti yine büyük.

– Salgının ilk 2 ayında yaklaşık 5.500 ürüne getirilen ilave gümrük vergileri 2020'de vergi gelirlerini ciddi şekilde artırmıştı. Bu yıl beklenti 24.5 milyar lira ile yine yüksek.

– Tapu, yargı, pasaport, yurtdışı çıkış gibi harçlardan beklenen gelir toplamı ise 34.4 milyar lira.

İsraf ve salgın, 20 yılın en yüksek bütçe açığını yaratacak

Dr. Ozan Bingöl, 245 milyar lira olarak belirlenen bütçe açığı beklentisinin son 20 yılın en yüksek rakamı olacağına dikkat çekerek, “Bunun nedenlerinden biri pandemi, diğeri de kamu harcamalarındaki yersiz kalemler, acil olmayan gereksiz bazı yatırımlar ve israftır. Şayet 9-10 aydır geçirdiğimiz zor günlerde bu paralar gelirini, işini kaybeden, işsiz ve aşsız kalan vatandaşlara harcansaydı bütçe açığı daha anlamlı bir hale gelirdi” dedi. Bütçedeki vergi kompozisyonuna bakıldığında dolaylı vergi ağırlıklı yapısıyla, ÖTV, harç, damga vergileri ile vergi yükünün altındakilerin önümüzdeki yılda da pek farklı olmayacağının anlaşıldığını vurgulayan Bingöl, “Umarım bugüne kadar vergiden payına düşeni alanlar artık gelirden de payına düşeni almaya başlar” diye konuştu.