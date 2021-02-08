Büyük ölçekli firmalarla borç yapılandırması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) kapsamında büyük ölçekli firmalarla Ekim 2019-Aralık 2020 döneminde 140 firmada yeniden yapılandırılan borç tutarının 30.4 milyar TL olduğunu açıkladı.

TBB’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ekim 2019-Aralık 2020 döneminde, FYYÇA büyük ölçekli uygulama kapsamına 312 firmanın (124 grup) alındığı belirtilerek, kapsama alınan firmalardan 140 firma (46 grup) ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Küçük ölçekli firmalarla ise Kasım 2019-Aralık 2020 döneminde kapsama alınan 64 adet firmadan (36 grup), 27 firma (10 grup) ile toplam 303 milyon TL finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandığı kaydedildi. (REUTERS)