Büyük petrol şirketlerinin patronları: Petrolün varil fiyatı 100 doları görebilir

Dünyadaki büyük petrol şirketlerinin patronları, ham petrol fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini çünkü yatırım eksikliğinin gelecekteki arzı etkileyeceğini söyledi.

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Shell ve Total’in CEO’ları, her ne kadar oynak piyasaların fiyatları aşağı çekme ihtimalinin olduğunu söyleseler de petrolün varil başına 100 dolara kadar çıkabileceğini tahmin ettiklerini açıkladılar.

Exxon Mobil CEO’su Darren Woods bugün Katar Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada, kısa vadede daha yüksek fiyatların daha olası olduğunu belirterek “ekonomiler tekrar toparlanırken arz ve talep sıkılığını artıracak ve zamanla arzın toparlanıp yeniden dengelendiğini göreceğiz.” dedi.

DÜN 75 DOLARI GÖRDÜ

Dün Brent petrolün varil fiyatı iki yıldan bu yana ilk kez varil başına 75 doları gördü.

Önceki gün ABD’nin önde gelen bankalarından Bank of America, petrolün varil fiyatının gelecek yıl 100 dolara ulaşabileceğini açıkladı.



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