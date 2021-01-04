Büyümenin öncü göstergesi PMI endeksi geriledi

İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) aralıkta corona virüsü salgınını önlemek için alınan önlemlerle 50.8’e geriledi. Ancak endeks 50 seviyesinin üzerinde kalarak imalat sektöründe büyümenin sürdüğüne işaret etti.

İmalat PMI corona virüsü salgını etkisiyle mart-mayıs aylarında sektörün kaydettiği daralmanın ardından altı aydır büyümeye işaret eden 50 seviyesinin üzerinde değerler alıyor. Ancak büyüme hızı son aylarda dünya çapında ikinci dalga önlemlerinin alınmasıyla birlikte azalmaya başladı.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için derlenen PMI kasım ayında 51.4 değerini aldıktan sonra haziran sonrası büyüme döneminin en düşük seviyesine inerek aralık ayında 51.4 değerini almıştı.



YENİ SİPARİŞLER YAVAŞLADI

Ankete katılan şirketler üretim ve yeni siparişlerin salgın dolayısıyla aralık ayında yavaşladığını ifade ederken, istihdam ve satın alma faaliyetlerini artırmaya devam etti.

Tedarikçilerin teslim sürelerinin uzaması ham madde alımlarını zorlaştırırken girdi maliyetlerinin de artmasında rol oynadı. TL’nin değer kaybı hem girdi hem de fabrika çıkış fiyatlarını artırdı.

FİRMALAR KAPASİTE ARTIRMAYA İSTEKLİ

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Türk imalat sektörü 2020 yılını iki zorlukla karşı karşıya kalarak bitirdi… (salgın) üretim ve yeni siparişlerin yavaşlamasına yol açtı.

İkincisi, tedarik zincirindeki ciddi aksamalar, firmaların ihtiyaç duyduğu malzemeleri temin etme imkanını sınırladı ve maliyet yüklerinde zaten yüksek seyreden artışı hızlandırdı.

Tüm bu zorluklara rağmen, firmalar ek personel alımına giderek ve daha çok girdi alımı yaparak kapasite artırmaya istekli olduğunu gösterdi.

Bu gelişmeler, yukarıda belirttiğimiz, faaliyetleri olumsuz etkileyen sıkıntılar hafiflediğinde imalat sektörünün yoluna devam etmeye hazır olduğunu gösteriyor.”