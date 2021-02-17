Büyüme ve istihdamı artırmada transatlantik işbirliği

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde büyümeyi ve istihdam yaratmayı teşvik edecek politika araçlarını tartıştı. ABD Hazinesi tarafından yapılan açıklamada Yellen’in, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ‘hızlı ve salgına karşı kararlı politika tepkisini’ övgüye değer bulduğu ifade edildi.

Hazine Bakanı Yellen’in, ECB Başkanı Lagarde ile pandemide büyümeyi ve istihdamı artırmanın yollarını ele alan bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilen açıklamada, ABD ve AB'nin ortak öncelikleri vurgulandı. Açıklamada Yellen bunları COVID-19 salgınını sona erdirmek, güçlü bir küresel ekonomik iyileşmenin desteklenmesi, finansal istikrarın sürdürülmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele olarak sıraladı.