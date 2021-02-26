Caddelerin kaderini salgının bitişi çizecek

Sokağa çıkma yasakları ve pandemi etkisi ile Türkiye'nin önde gelen alışveriş caddelerinden tüketici ayağını keserken, boş kalan mağazalarda ise toparlanmanın yavaş olması bekleniyor. Perakende sektörünün kalbinin attığı İstiklal, Bağdat ve Abdi İpekçi caddelerindeki yaya trafiğinde yüzde 50'ye varan oranda düşüş yaşanırken, kiralanmayı bekleyen dükkanların yarısı ise boş kaldı.

12 MARKA ÇEKİLDİ

Bir önceki yıl tüm caddeler toplamında boş olan 85 mağazanın 2020 yılında 41 tanesi kiralanırken, işlemlerin büyük bir kısmını yerli perakendeciler gerçekleştirdi. Diğer taraftan ziyaretçi sayılarındaki keskin düşüşle birlikte metrekare fiyatlarında yüzde 20'nin üzerinde düşüş oldu. İstanbul'un en büyük çekim merkezleri olan bu 3 caddede eski hareketliliğin salgının bitmesinin ardından yavaş yavaş yakalanabileceği belirtiliyor.

Gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Cushman & Wakefield'ın hazırladığı rapora göre, İstiklal, Bağdat ve Nişantaşı'ndan oluşan 3 ana bölge ekonomik dalgalanmanın ve pandeminin baskısını yoğun bir şekilde hissediyor. Rapora göre, hafta içi yaya trafiği geçen yıla kıyasla İstiklal Caddesi'nde yüzde 50'den fazla azalırken, Nişantaşı bölgesinde bu düşüş yüzde 40, Bağdat Caddesi'nde ise yüzde 15 oldu.

KİRALAR %20 DÜŞTÜ

Kiralama bedellerine bakıldığında ise metrekare fiyatları Abdi İpekçi Caddesi'nde yüzde 22.7 düşüşle 85 dolar, Bağdat Caddesi'nde yüzde 20 düşüşle 95 dolar, İstiklal Caddesinde ise yüzde 19.2 oranında düşüşle 105 dolara indi. Öte yandan 2019 yılında 165 mağazada faaliyet gösteren uluslararası marka sayısı geçen yıl azalarak 153'e düştü.

TOPARLANMA ZAMAN ALACAK

Ana caddelerdeki bu düşüşlerin ardından pandeminin kontrol altına alınmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Cushman & Wakefield Yönetim Kurulu Başkanı Tuğra Gönden, her üç caddedeki kırılganlığın minimum seviyeye inerek toparlanmasının ise zaman alacağını belirtti. İstanbul alışveriş caddelerinin, uzun yıllardır şehrin köklü çekim merkezleri olduğunu anlatan Gönden, “Değişen tüketici alışkanlıkları ve sosyalleşme alanlarının önemi ile birlikte, perakende alanlarının mevcut sağlık ve güvenlik standartları ile yeniden yapılanması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.