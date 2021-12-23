Çalışanların yüzde 62’sinin stresi arttı

Sağlık endişesi, ekonomik belirsizlikler, işsiz kalma riski ve uzaktan çalışmayla birlikte değişen mesai kavramı çalışanların stresini artırdı. Türkiye'nin 8 şehrinde 1178 kişiyle yapılan bir araştırma, son bir yılda çalışanların yüzde 62'sinin stresinin arttığını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees'in Türkiye’de 10 şirketten 1.178 çalışanın katılımıyla yaptığı bir araştırma, her 100 çalışandan 62’sinin son bir yılı daha stresli geçirdiğini ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 62’si son bir yıl içinde streslerinin arttığını ifade etti. Araştırmada, sağlık endişesinin yanı sıra ekonomik belirsizlikler, işsiz kalma riski ve uzaktan çalışma ile birlikte değişen mesai kavramının stresi tetikleyen faktörler olduğu belirtildi.

Kuşaklar arasındaki farka bakıldığında ise yurt dışında yapılan araştırmalara benzer bir sonuçla, Y kuşağının son bir yılı X kuşağına kıyasla daha stresli geçirdiği görüldü.

Çalışmada bu durumun başlıca sebepleri; ‘Y kuşağının hem kendilerinin hem de yaşça büyüklerinin sağlığı için endişelenmeleri’ ve ‘kariyer planı yaparken işleri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaları’ olarak ifade edildi.

ODAKLANMA SORUNU ARTTI

Araştırmada dikkat çeken diğer bazı noktalar şöyle:

• Pandemi öncesinde özellikle ofis ortamının gürültüsü nedeniyle yaşanan odaklanma sorunu, uzaktan çalışma döneminde çalışmak için elverişli ortamlar yaratılamaması nedeniyle arttı.

• Çalışanların yüzde 26'sı son bir yılda odaklanma sorunlarının arttığını belirtti.

• Kuşaklara bakıldığında ise odaklanmakta güçlük çeken Y kuşağının oranının, X kuşağına göre yüzde 6 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

• Öte yandan, araştırmaya göre erkeklerin yüzde 54'ünün çalışma ortamı değişirken bu oran kadınlarda yüzde 87 oldu.

• Bu süreçte erkeklerin yüzde 19'u, kadınların ise yüzde 57'si tamamen uzaktan çalışmaya başladı.

• Çalışmada, kadınların odaklanma konusunda daha değişken dönemlerden geçmelerinin, evde daha fazla çalışmalarından kaynaklandığı da vurgulandı. Y kuşağı da X kuşağına göre yüzde 9 daha fazla tamamen uzaktan çalışmaya geçti.

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