Çalışma Bakanı’ndan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 asgari ücretinin belirlenmesi için ilk resmi görüşmenin 1 Aralık’ta yapılacağını söyledi. Bilgin, "Ben görüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım. Olur gibi görüyorum" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den asgari ücretle ilgili yeni açıklamalar geldi.

Dün yapılan Kabine Toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin görüşmelerle ilgili, “Ben görüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım. Olur gibi görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde, haftanın başında ve sonunda görüşürüz” dedi.

Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını belirterek, “Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde” diye konuştu.

‘ÇARŞAMBA GÜNÜ NETLEŞİR’

Bilgin, asgari ücrette işverene sağlanan 75 liralık destek anımsatılarak, bu dönemde nasıl bir yol izleneceğinin sorulması üzerine de “O daha önce Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir karardı. Uygulandı ve bitti. İşverene destek vermeyeceğiz, işçilerimize destek vereceğiz” dedi.

Bilgin, işçiye verilecek desteğin nereden karşılanacağına ilişkin soruya da “Onu bilmiyorum, nereden verirsek. Doğrudan doğruya belirleyeceğimiz rakamın seviyesine göre, miktarına göre. Bütçeden aktarılan veya başka bir şekilde” diye konuştu.

Ayrıca asgari ücretin tespiti için yapılan anket sonuçlarının çarşamba günü sonuçlanacağını belirten Bilgin, “Önce Cumhurbaşkanı’mızla paylaşacağım. Muhtemelen bir sonraki kabinede araştırmanın sonuçlarını takdim ederim” ifadelerine yer verdi.

VERGİ ALINMAMASI MASADA

Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın ilk 10-15 günde görüşmeleri sonlandırma ve 1 ay beklememe çağrısının sorulması üzerine, “Ben de ilk haftada bitirme kararındayım” dedi.

İlk resmi görüşmenin 1 Aralık’ta yapılacağını belirten Bilgin, asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması gibi bir formülün masada olup olmadığının sorulması üzerine de “Onu şimdi açıklamıyorum. Tabii biz çalışıyoruz, her ihtimali alternatifleri çalışıyoruz” dedi. (DHA)



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