Çamlıca 1 HES yeniden satışa çıkarıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirmek üzere yeniden ihale açtı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 10 milyon TL geçici teminat bedeli üzerinden ihale edilecek işletmeye 9 Haziran’a kadar teklif verilebilecek.

1999’DA ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞLADI

Kayseri’nin Yahyalı ilçesi Çamlıca Köyü mevkiinde, Zamantı Irmağı üzerindedir. Kamuya ait olan Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından işletilen santral, 84 MWe kurulu gücü ile Türkiye’nin 168. Kayseri’nin ise 2. büyük enerji santrali konumunda.

1995 yılında Ayen Enerji şirketi tarafından yap işlet devret modeli ile inşaatına başlanan santralde, Aralık 1998'de elektrik üretimi başlamıştı. Santral, Aralık 2013'te EÜAŞ'a devredilmişti.