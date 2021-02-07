Çaresizlikten ölümüne çalıştırılıyorlar

Bir paket daha fazla taşıyıp evine ekmek götürebilmek için ölümüne çalışan kuryeler, örgütlenme mücadelesi veriyor. Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu “Geçtiğimiz hafta kaza yapan bir gençle konuştum; üniversite mezunu, yüksek lisans yapıyor. İş bulamamış, o gün 12 saate yakın çalışıyorken kaza yapmış. Ölümüne çalıştırılıyorlar” dedi. Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti'nde sendikalaşma çalışması başlattıklarını ancak 2 bin kuryenin iş kolunun haksız yere değiştirilmesi sonrası bunun engellendiğini, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

160 KURYE ÖLDÜ

Geçen yıl yaşanan kazalarda 160 motokuryenin hayatını kaybettiğini hatırlatan Küçükosmanoğlu, hayat pahalılığı arttıkça gelirin yeterli olmadığını, kuryelerin de gelirini artırabilmek için fazla mesai yaptığını anlattı. “İşyerleri fazla mesainin de fazlasını isteyince kazaya davetiye çıkıyor. Vardiyalar sürekli değiştiriliyor. Kuryeler yorgun, bu kaza riskini çok artırıyor” diyen Küçükosmanoğlu, kuryelerin trafiğin yanı sıra pandemide asansörlere binme yasağı gibi çeşitli zorluklarla da mücadele ettiklerini belirtti.

Sendika ile kazanılan haklar 100 bin kuryeye emsal olacak

Nakliyat İş Genel Başkanı Küçükosmanoğlu, pandemi etkisi ile motokurye sayısının 100 binin üzerine çıktığını belirtti. 6200 motokuryenin istihdam edildiği Yemeksepeti'nde örgütlenme mücadelelerinin tüm sektöre emsal olacağını belirten Küçükosmanoğlu, “Şirket bir gecede 2 bin üyemizin iş kolunu değiştirdi. Suç duyurusunda bulunduk. Davayı kazanıp sendikayı kuracağız, bu tüm kuryelerin hakları için belirleyici olacak” dedi.