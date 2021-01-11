Cari açık kasımda 4,1 milyar dolar oldu

Cari işlemler açığı 2019 yılının Kasım ayına göre 4 milyar 48 milyon dolar artarak 4 milyar 63 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 12 aylık cari işlemler açığı 37 milyar 974 milyon dolara ulaştı.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDAKİ ARTIŞ ETKİLEDİ

Bu gelişmede, dış ticaret açığının 2019 yılının aynı ayına göre 2,9 milyar dolar artarak 3,8 milyar dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1,5 milyar dolar azalarak 555 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2019 yılının Kasım ayında 4,1 milyar dolar fazla vermişken bu ayda 632 milyon dolar fazla verdi.

TURİZİM GELİRLERİ AZALDI

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2019 yılının aynı ayına göre 964 milyon doları tutarında azalarak 583 milyon dolara geriledi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 299 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1 milyar 298 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 276 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 607 milyon doları net alış yaptığı görüldü.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 118 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 230 milyon dolar net artış kaydetti.

REZERVLER AZALDI

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 629 milyon dolar, 35 milyon dolar ve 191 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ayda 145 milyon dolar net azalış gözlendi.

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