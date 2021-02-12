CarrefourSA 2021’de 100 bayiliğe ulaşmayı hedefliyor

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, geçen sene duyurduğu “Bayilik” sistemine büyük oranda talep aldı. Bugüne kadar toplam 25 bayi, kapılarını müşterilerine açtı.

“Küçük işletmeleri ve girişimcileri, CarrefourSA'nın sürdürülebilir gelişime sahip dünyasına davet ettiklerinin” altını çizen CarrefourSA Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu, ulaşılan başarıya dair şu değerlendirmelerde bulundu:

Sahip olduğumuz güçlü marka imajını, modern ve doğru ticaretin nasıl yapılması gerektiğine dair bilgi birikimimizi, çalıştığımız binlerce tedarikçimizden kaynaklanan gücümüzü, yıllardır yatırım yaptığımız tedarik zinciri ve dijital bilgi işlem avantajlarımızı esnafımızın hizmetine sunuyoruz. Bayilik sistemi Avrupa'da son derece yaygın bir sistem ve bireysel girişimcilere, esnafa rekabet edebilme gücü sağlıyor.