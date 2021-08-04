CarrefourSA’dan borsada hisse satışı kararı

Sabancı ve Carrefour Nederland BV, CarrefourSA sermayesinde yüzde 6'ya kadar hisseyi 2021 sonuna kadar borsada satacak.

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Sabancı Holding ve Carrefour Nederland BV hissedar oldukları Carrefoursa’da sermayenin toplam yüzde 6’sına kadar olan kısmını temsil eden payların 2021 yılsonuna kadar ikincil piyasada satılması konusunda mutabık kaldı.

Sabancı Holding’den KAP’a yapılan açıklamaya göre, pay satışından elde edilecek gelir CarrefourSA’nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında kullanılacak.

CarrefourSA sermayesinde Sabancı Holding yüzde 57.12, Carrefour Nederland BV ise yüzde 37.54 pay sahibi.

HALKA AÇIKLIK ORANI YÜZDE 10’UN ÜZERİNE ÇIKACAK

Buna göre Sabancı Holding’e ait 4.63 milyon TL nominal değere kadar ve CNBV’ye ait 3.04 milyon TL nominal değere kadar olmak üzere toplam 7.67 milyon TL nominal değere kadar olan payların borsada satılması planlanıyor.

Açıklamada, “Bu işlem sonucunda CarrefourSA’nın halka açıklık oranının yüzde 10’un üzerine çıkarılması ve özkaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir” denildi.

CarrefourSA hisseleri açıklama sonrası ilk işlemlerde yüzde 5.69 düşüşle açılmasının ardından saat 10.03’te yüzde 3.7 kayıpla 38.9 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 0.3 artıda.

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