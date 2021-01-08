Carrefoursa’nın 34 mağazası Migros olacak

Carrefoursa ve Migros çeşitli illerdeki 34 Carrefoursa mağazasının, alınan stratejik karar doğrultusunda Migros'a dönüştürülmesi yönünde anlaştı.

Kararın, her iki şirketin kendi stratejik optimizasyon hedefleri doğrultusunda alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Carrefoursa'nın işletmekte olduğu 34 mağazanın, kiracılık haklarının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda taraflar arasında 7 Ocak 2021 tarihinde sözleşme imzalandı. Bu sözleşmeye istinaden Rekabet Kurulu'na İzin Başvurusu yapılacak.

Devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilerek geçerlilik kazanacaktır.