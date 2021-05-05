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Çarşı pazar yanıyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi milletin enflasyonunu ölçtü. TÜİK, mart ve nisan enflasyonunu yüzde 2.71 olarak hesaplarken, milletin enflasyonu ise yüzde 7.16 oldu.

Deniz AYHAN
Güncellenme: 02:48, 05/05/2021
HaberlerEkonomi
Çarşı pazar yanıyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır, milletin enflasyonunu pazar ve marketlerde ölçtü. TÜİK, mart ve nisan ayı enflasyonu toplamını yüzde 2.71 olarak hesaplarken, milletin enflasyonu ise yüzde 7.16 oldu.

İKİ AYDA BÜYÜK ARTIŞ

Dikbayır ailesi, her ay, dört kişilik bir ailenin bir haftalık market ve pazar ihtiyaçlarını satın alıyor. 26 Nisan 2021'de dört kişilik bir ailenin bir haftalık market ve pazar alışverişi, 720 TL tuttu. Zorunlu ihtiyaçları da aylık olarak 2 bin 884 TL'yi buldu. Dikbayır ailesi daha önce 26 Şubat'ta pazar ve market alışverişi yapmış, mart ayında ise coronavirüse yakalanınca, çarşı-pazar ölçümüne bir ay ara vermişti. Bu nedenle son ölçüm iki aylık yapıldı.

26 Şubat 2021'de 179.30 TL tutan pazar alışverişi, 26 Nisan 2021'de 181 TL oldu. 26 Şubat'ta market alışverişine 493.5 TL ödeyen Dikbayır ailesinin 26 Nisan 2021 market alışverişi ise 539.99 TL'ye ulaştı.

Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır

ZARURİ İHTİYAÇLAR

Dikbayır ailesinin alışveriş listesinde tavuk, yoğurt, süt, yumurta, un, çocuk maması, tuvalet kağıdı, soğan, zeytin gibi zaruri ihtiyaçlar yer alıyor. Dikbayır, her ay aynı miktarda, aynı markada ürünü alarak milletin enflasyonunu ölçüyor.

“Asgari ücrete acil bir ara zam talep ediyoruz”
Çarşı pazarın nabzını tutan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, “Özellikle asgari ücret alan ve emekli vatandaşlarımızın bu hayat pahalılığında geçinmesi mümkün değil. Hükümetten çok acil bir ara zam talep ediyoruz” dedi. Bir vatandaş, “Markette de pandemi var” diyerek dert yandı.
Yayınlanma Tarihi:05:30,