Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çay içenlere ceza kesti ama pasta kesenleri görmedi

Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu’nun, AKP’lilerin doğum günü partilerine caddede toplu halde kandil simidi dağıtmalarına göz yumduğu anlaşıldı.

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 02:19, 08/03/2021
HaberlerEkonomi
Çay içenlere ceza kesti ama pasta kesenleri görmedi

Coronavirüs denetimleri sırasında çay molası veren 3 eczacıya ve üniversite öğrencisine ceza kestiren Zonguldak Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun, AKP'lilerin toplantılarını görmezden geldiği ortaya çıktı. Çorumluoğlu'nun AKP'lilerle resmi temaslarda bulunduğu da öğrenildi. İşte sosyal medyada paylaşılan ancak coronavirüs tedbirlerine takılmayan AKP faaliyetleri:

22 Ocak: Yerel yönetimler birim Başkanı Emre Avcı'nın doğum günü için partide tören düzenlendi.

18 Şubat: AKP İlçe Başkanlığı, Devrim Bulvarı'nda toplu halde kandil simidi dağıttı.

Ereğli'de AKP'liler kandil dolayısıyla bir araya gelip vatandaşa simit dağıttı, görmezden gelindi. AKP ilçe teşkilatında doğum günü kutlandı, sosyal medyadan paylaşıldı yine görmezden gelindi.

23 Şubat: Yönetim Kurulu Üyesi Derya Demiriz'in doğum günü için kutlama partisi düzenlendi.

4 Mart: Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AKP'lilerle Cehennemağzı, Kilise ve Ayazma mağaralarında, gar binasında incelemelerde bulundu.

AKP Çay coronavirüs Zonguldak
Yayınlanma Tarihi:05:00,