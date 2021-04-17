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Çay toplama ücreti belli oldu

2021 yılı yaş çay sezonunda, çay toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyeleri, en az 250 kg çay toplaması şartı ile 200 lira olarak belirlendi. İşçi ücretleri geçen yıl yemekli ve yemeksiz olmak üzere 150 ile 180 lira olarak belirlenmişti.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 14:24, 17/04/2021
HaberlerEkonomi
Çay toplama ücreti belli oldu

Rize Valiliğince, ilgili kamu kurum kuruluşları ve Rize ziraat odalarının katılımıyla 2021 yılı yaş çay sezonunda çalışacak işçilere verilecek ücretler konusunda tavsiye niteliğinde bazı kararlar alındı.

250 KİLO TOPLAYAN 200 LİRA ALACAK

Buna göre, çay toplama işlerinde çalışacak işçiler için, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın yemek dahil ve en az 250 kg çay toplamak şartı ile günlük net ücret 200 TL olarak belirlenirken, işçi ücretlerinin iş bitiminde ödenmesi tavsiye edildi.

Toplantıda alınan kararlarda ayrıca, çay tarımında çalışacaklara yönelik belirlenen ücretlerin 4857 sayılı İş Kanunu’nda öngörülen haftalık çalışma saatleri dikkate alınarak belirlendiği vurgulanarak, “Çay müstahsillerinin ve arazi sahiplerinin zorunlu ziraat odası üyelikleri göz önüne alınıldığında çay toplama hususunda piyasa ekonomisinin gerçekleri ve serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde iş gücü piyasasının doğru fiyat dengecisinin oluşması için örgütlü alternatif iş gücünün oluşumu için ziraat odalarının alternatif ortak tutum sergilemeleri köklü çözüm için tavsiye edilir” ifadeleri kullanıldı.

GEÇEN YIL İKİ FARKLI FİYAT VARDI

Karadeniz Bölgesi’nin en önemli gelir kapılardan biri olan çayın toplanması için geçen yıl iki farklı kategoride ücretlendirme yapılmıştı. Çay toplayacak işçilere günlük 250 kilogram toplaması şartıyla yemekli 180, yemeksiz 150 lira günlük ücret ödenmişti.

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