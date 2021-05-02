Çek kaosunun altından müftü ve futbolcu çıktı

Nakit darlığı yüzünden vadeli çeklerle zar zor döndürülen ticareti bir anda kaosa sürükleyen çek düzenlemesinin altından futbolcu, imam, sosyolog gibi ticaretle ilişkileri olmayan AKP'li milletvekillerinin imzası çıktı. TBMM'de kabul edilip jet hızıyla Resmi Gazete'de yayımlanan çek önergesinde imzaları bulunan 10 AKP milletvekilinden sadece 2'sinin ekonomi, 1'inin de işletme eğitimi aldığı belirlendi. 3 de hukukçunun yer aldığı imza sahipleri arasında eski futbolcu Alpay Özalan ile müftü İmran Kılıç, iktisatçı ve edebiyatçı Bahar Ayvazoğlu, sosyolog Çiğdem Koncagül ve uluslararası ilişkiler eğitimli Ali Şahin gibi isimler var.

KENDİMİZ ÇÖZERDİK

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, konunun ticaretin içinde kendi halinde çözülebilecekken yasa çıkarılarak büyük bir soruna yol açıldığını söyledi. Özdebir, “Düzenlemeyle kaş yapılmak istenirken göz çıkarıldı” dedi.