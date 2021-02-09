CHP’li Gürer: Ankara’ya git gel yarım ton patates, el insaf

Ömer Fethi Gürer, 1 ve 3. Etabı 4 Eylül 2020'de 2'inci ve son etabı ise 16 Aralık'ta ulaşıma açılan ve ‘akıllı yol' olarak lanse edilen Niğde-Ankara otoyolunun geçiş ücretinin çok yüksek olduğunu söyledi.

16 Aralıkta ulaşıma açıldığında 112 lira olan Niğde-Ankara arasındaki yolun, 1 Ocak itibarıyla 148 liraya çıkarıldığını ifade eden Ömer Fethi Gürer, “Ankara'ya gidiş geliş yapan Niğdeli patates üreticisi 296 lira yol geçiş ücreti ödüyor. Maliyeti 1 lira olan patatesini 60 kuruşa bile satamayan üretici, Niğde-Ankara arasındaki bir seferlik gidiş geliş ücretini ödeyebilmek için yarım ton patates satmak zorunda” dedi.

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“ASGARİ ÜCRETİN 10'DA 1'İ”

Asgari ücretin 2 bin 830 bira olduğu günümüzde, Niğde'den Ankara gidip gelen bir asgari ücretlinin bir seferlik gidiş-geliş için maaşının 10'da 1'inden fazlasını ödemek zorunda kaldığına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “El insaf! Bu kadar fahiş fiyat olmaz, Ankara'ya gidip gelmek için yarım ton patates satmak zorunda kalan bir üretici bu yolu nasıl kullansın?” diye sordu.

“YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ Mİ SOYGUN DÜZENİ Mİ?”

Yap-işlet- devret modeliyle yapılan yollarda adeta bir soygun düzeninin işlediğine de işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Devlete ait otoyol olan 180 km uzunluğundaki Niğde-Adana arası 19 TL. Üstelik bu yolda 8-9 tane de tünel var. Adana –Gaziantep arasındaki devlet otoyolu 12 TL. Ancak yap-işlet-devret modeliyle yapılan Niğde-Ankara arası 148 TL. Arada dağlar kadar fark var. Ayrıca geçiş garantili olduğu için, belirlenen sayıda araç geçmemesi halinde yolu yapan firmaya döviz üzerinden yüksek miktarlarda paralar ödenecek. Bu yolu hiç kullanmayanlar bile vergileriyle kullanmadıkları yola para ödeyecek” diyerek tepkisini dile getirdi.

“MESAFEDE KISALMIYOR SÜREDE”

Yetkililer tarafından 275 km olarak açıklanan yolun aslında mevcut Niğde-Ankara arasındaki devlet kara yolundan daha kısa olmadığına da vurgu yapan Gürer, “Ankara-Gölbaşı ile Niğde-Yeşilgölcük arası 275 km olabilir. Ancak her iki şehrin merkezleri de dikkate alındığında Ankara-Niğde arası, mevcut devlet kara yolunun uzunluğu olan 317 kilometreye denk geliyor. Yani yeni yol ile eski yol arasında mesafe bakımından bir kısalma yok. Aynı hızla giden araçlar yeni yolda da eski yolda da aynı süre içinde Ankara'ya gidiyor. 4 saat 14 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düştüğü yönündeki resmi açıklamalar da gerçeği yansıtmıyor” dedi.

“AKILLI DEĞİL, ACIKLI YOL”

Ömer Fethi Gürer, akıllı yol olarak lanse edilen Ankara-Niğde otoyolunun akıllı olmasını sağlayacak unsurların halen yapılmadığını, güzergâh boyunca yapılması gereken dinlenme tesislerinin ise halen inşa halinde olduğunu da sözlerine ekledi.