CHP’li Gürer: TMO yerli buğday alımında yok, ithalde var

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığına verdiği soru önergesinde 2019 ve 2020 yıllarında ithal edilen arpa ve buğdayla ilgili detaylı sorular yöneltti.

Gürer, verdiği soru önergesinde, şunları sordu:

*2019 yılında TMO çiftçiden doğrudan aldığı makarnalık, ekmeklik; buğday ve arpa miktarı ne kadardır?

*2019 yılında TMO tarafından yurt dışından ithal edilen buğday ve arpa miktarı ne kadardır? Buğday ve arpanın tonunun alım fiyatı ne kadardır?

*2020 yılında TMO tarafından çiftçiden alınan buğday ve arpa miktarı ne kadardır? İthal edilen ekmeklik ve makarnalık buğday miktarı ne kadardır? 1 ton ekmeklik ve makarnalık buğdayın ithalat bedeli ne kadardır? Makama ve ekmeklik buğday ithalatı yaptığımız ülkeler hangileridir?

*31 Aralık 2020 tarihinde buğday ve arpa da gümrük vergilerinin sıfırlanmasının ardından öngörülen buğday ithalatı miktarı ne kadardır?

TMO 1 MİLYON 400 BİN TON HUBUBAT ALMIŞ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO tarafından 2019 yılında üreticilerden 1,4 Milyon ton hububat alımı yapıldığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, “TMO'ya hububat ve bakliyat için verilen ithalat yetkileri genel bir yetki olup ilgili kurumların görüş ve talepleri doğrultusunda değerlendirmeler en hassas şekilde yapılmak suretiyle ancak ihtiyaç halinde kullanılmaktadır. TMO tarafından dış alımlar ihale yöntemiyle yapılmakta olup en uygun teklifi veren kişi ve firmalarla sözleşme imzalanmaktadır. Dolayısıyla her bir ihalede verilen en düşük fiyatlar dış alım fiyatlarını belirlemiş olmaktadır” dedi.

2020 yılı hububat alım fiyatlarının 4 Mayıs 2020 tarihinde açıklandığını ifade eden Bakan Pakdemirli, rakamsal bilgileri vermedi.

BAKAN'IN YANITLAYAMADIĞI SORULARA GÜRER YANIT VERDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise “2020 yılının Mayıs ayında ekmeklik buğdayın TMO tarafından alım fiyatı, 1.650 TL, makarnalık buğdayın ton fiyatı ise 1.800 TL olarak açıklandı. Yerli üreticiden makarnalık buğdayı 1.800 liraya alan TMO, hasadın bitmesiyle birlikte ağustos ayında yabancı ülkelerden 2 bin 450 liraya buğday ithal etti. Ortalama 20 milyon ton buğday üretilen ülkemizde, TMO'nun 1 milyon 400 bin ton buğday alması çiftçinin tüccara nasıl mahkûm kılındığının da göstergesidir” dedi.

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“BUĞDAY EKİM ALANLARI GENİŞLETİLMELİDİR”

AKP iktidarının yerli üreticiyi değil, yabancı üreticiyi desteklediğinin somut bir göstergesi olan bu rakamların, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından net bir şekilde açıklanmamış olmasının dikkat çekici olduğuna işaret eden Gürer, “AKP yerli üreticiyi bitirmeye kararlı görünüyor. Yerli üretici can çekişirken, Tarım Bakanlığı adeta devekuşu misali başını kuma gömüyor.

Yurt dışından ortalama 10 milyon tona yakın buğday ithal ediliyor. 2020 yılında ithal buğday temininde sorun yaşanması neticesinde fiyatlar yurt içi fiyatlarını aştı. İthal edilen buğday bir kısmı Dahilinde İşleme Rejimi(DİR) kapsamında işlenip ihraç ediliyor. Bu işi yapan fabrikalar, yurt içinden mevcut koşullarda ürün sağlaması durumunda büyük açık oluşuyor. Bu açığı gidermek için buğday ekim alanları genişletilmelidir.

Buğday ekimi ithale gerek kalmayacak biçimde planlamalıdır. TMO yerli ürün stokunun yeterli olmaması tüccarın piyasada fiyatı yükseltmesine neden olmakta ve bu sonuç ithalatı zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple buğday üretiminde kendi kendimize yetecek konuma gelmeliyiz” şeklinde konuştu.