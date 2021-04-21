Çiftçi isyanda: Kimilerine af bize %18 faizli yapılandırma

Türkiye tarımının en önemli sorunlarından biri çiftçilerin borç yükü altında nefes alamaz hale gelmesi. Çiftçi derdine derman bulamıyor; TBMM'de görüşülen torba yasada yapılandırılacak kredilerde yüzde 12 ile yüzde 18 basit usulde faiz uygulanması öngörülüyor.

Oysa çiftçiler, “Kimlerin ne vergi borcu silindi. Bizim borcumuz borç ama şu faizi silsinler, 5 yıl taksitle yapılandırılsın” diyor. Tarlaları, araçları hacizli ve faizsiz bir yapılandırma olmadığı takdirde pek çok çiftçinin tarımdan vazgeçmek zorunda kalacağı belirtiliyor.

Halen 21 bin çiftçinin toplam 931 milyon lira borcu Tarım Kredi Kooperatifi tarafından takipte. Çiftçiler tohumdan gübreye gelen zamlardan sonra kâr edemediklerini belirterek, “Ektiğimiz ekini kaldırıp maliyetinin altına satıyoruz. Bu borcu ödeyebilsek şimdiye kadar öderdik. Yüzde 10-18 faiz deniliyor. Bu şartlarda bundan sonra hiç ödeyemeyiz” diyor.

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