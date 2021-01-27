Çiftçi temsilcilerinden ‘gıda krizi’ uyarısı

Konya’daki merkez ve ilçe ziraat odası başkanları 2020 yılı değerlendirmesi, 2021 yılı beklentileri ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda çiftçi temsilcileri adına konuşan merkez Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, çiftçilerin pandemiye rağmen üretime devam ettiğini belirtti.

“ÇİFTÇİNİN KREDİ BORÇLARI ARTTI”

Çiftçilerin 2020 yılında ciddi sorunlarla mücadele ettiğini belirten Yağız, şunları söyledi:

* 2020 yılında çiftçimiz üretime devam ederken kuşkusuz ciddi sorunlarla da mücadele etmek zorunda kaldı.

* Geçmişten gelen borçlara 2020 yılında yaşanan finansman sıkıntıları da eklenerek çiftçimizin kredi borçları arttı.

* Ayrıca son yıllarda yaşanan doğal afetler başta enerji olmak üzere yüksek girdi maliyetleri gibi sorunlarla da mücadele edildi.

* Pandemi sürecinin zirve yaptığı aylarda sanayi yüzde 16,4, inşaat yüzde 2,3 hizmetler sektörü yüzde 24,6 küçülürken tarım sektörü yüzde 4,2 büyüme göstererek ekonominin daha da kötüye gitmesini önlemiştir.

“GIDA KRİZİ KAPIDA”

Tüm Türkiye'de yaşanan kuraklığa dikkat çeken Yağız, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* 2020 yılını pandeminin gölgesinde bütün zorluklara rağmen bir şekilde kapattık. 2021 tarım sezonunun içinde olduğumuz şu günlerde pandemi süreci devam ederken bu olumsuz sürece birde küresel olarak yaşanan meteorolojik kuraklık eklenmiştir.

* Doğal afetlerden birisi olan meteorolojik kuraklık önümüzdeki bir kaç aylık süreçte yeterli yağışlar olmazsa korkarız ki tarımsal kuraklık olarak kendini gösterecektir ve bunun bir sonraki adımı maalesef gıda krizi olacaktır.

* Ülkemizde yağışların önemli bir bölümünün düştüğü ekim kasım aylarında yağışlar normalin yüzde 50 altına düşerken ekimde sıcaklık rekor kırdı.

* Kuraklık böyle devam ederse bundan yeraltı ve yer üstü sularının olumsuz etkisi neticesi suya çok ihtiyaç duyan ürünlerden kaçış olabilir bazı ürünlerin arzında bu yıl sıkıntılar yaşanabilir.

* Kuraklığın had safhada yaşandığı bu dönemde suya ayrı bir başlık açılmalı su ile ilgili tüm yatırımlar öne alınmalıdır.

“ÇİFTÇİ HACİZLE KARŞI KARŞIYA”

Çiftçi borçlarının yapılandırılması çağrısında bulunan Yağız, şunları söyledi:

* Bir taraftan hazine arazileri üretime kazandırılırken diğer taraftan çiftçinin kendi toprakları bankalara ve tarım kredi kooperatifine olan borçları yüzünden hacizle karşı karşıyadır.

* Çiftçimizin öteden beri devam eden kredi borçlarında kapsamlı bir yapılandırmaya gidilmeli çiftçimiz borç yükünden kurtarılmalıdır. Kapsamlı bir üretim planlaması yapılmalı arz talep dengesinde maksimum oran sağlanmalıdır.

“ÇİFTÇİ GİRDİ MALİYETLERİ ALTINDA EZİLMEMELİDİR”

“Desteklemelerde uygulanan stopaj kesintisi kaldırılmalıdır” diyen Yağız son olarak şunları dile getirdi:

* Gübre, tohum, ilaç, yem, elektrik ve sulama gibi girdiler enflasyonun çok üzerinde arttı. Özellikle gübre fiyatlarında 2020 yılına göre yüzde yetmiş ile doksanlara varan artış oldu.

* Tarımsal girdilerin artışlarının önüne geçilmeli çiftçi girdi maliyetleri altında ezilmemelidir. Tarım sektörünün önemi göz önüne alınarak tarıma pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. 2020 yılı sonunda bir kez verilen yem desteği sürekli hale getirilmeli hayvansal üretimin en önemli girdisi olan yem fiyatlarının sürekli yükselmesi sorununa çözüm bulunmalıdır.

* Sürdürülebilir bir et ve süt üretimi için süt fiyatı yem fiyatı paritesinin en az 1,50 oranda kalması sağlanmalıdır. Sürekli doğal afetlere maruz kalan çiftçimizin mağdur olmaması için TARSİM sigortasının prim oranları uygun hale getirilmeli sigorta sistemi tabana yayılmalı, yaygınlaştırılmalıdır.