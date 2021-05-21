Çiftçinin yeni gözdesi! 50 bin TL kazandırıyor

Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilen gölevez, zamanla üretimi artarak çiftçiler için alternatif ürün hale geldi. Mersin’in Erdemli ilçesinde bazı çiftçiler gölevez yetiştirmeye başladı.

Bir dönüm alanda gölevez yetiştiren Yusuf Şahin, uzun yıllar domates üreticiliği yaptığını ancak istediği geliri elde edemeyince göleveze yöneldiğini kaydetti. Şahin, “Daha sonra araştırdım ve mühendis arkadaşım Mevlüt Şen ile görüştüm. Gölevez dikmem için beni teşvik etti. Ben de domates seramı yıktım ve 2 yıldır gölevez üreticiliği yapıyorum. Bir dönüm gölevez tarlam bulunuyor. Dönümden 7 ton ürün elde ediyorum ve kilosunu yaklaşık 6-7 TL. den satıyorum. Çok güzel bir geliri var” dedi.

AKDENİZ’İN İNCİSİ

Erdemli’de gölevez konusunda birçok araştırma yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Mevlüt Şen, şunları söyledi:

– Dünya genelinde çok popüler olan ve tüketimi çok olan gölevez ülkemizde pek fazla bilinmeyen bir sebze türü. Ülkemizde özellikle Akdeniz Bölgesinde yetiştirilebilen ve geliri çok fazla olan gölevez özellikle cips sanayisinde oldukça fazla kullanılan bir sebze türüdür. Görünümü bakımından patatese benzeyen, haşlanarak, kızartılarak tüketilen ve özellikle cips sanayisinde kullanılabilen gölevez vitamin bakımından da çok zengin bir sebzedir.

– Gelecek yıllarda çiftçilerimiz tarafından alternatif ürün olarak ilk sıralarda yer alması bekleniyor. Dönümde 7 ton ürün veren Gölevez, kilosu 7 TL. den alıcı buluyor ve pazar sorunu olmayan bir üründür. Akdenizin incisi olarak da bilinen gölevez gelecek yıllarda çiftçinin umudu olacak. Şu anda Erdemlide üretimi başlayan gölevez artık her geçen yıl yaygınlaşarak üretim kalemlerinin en başında yer alması bekleniyor. Ben üreticimiz Halil Şahini tebrik ediyor, bol kazançlı bir hasat diliyorum.