Çiftçiye bir telefonu çok görüyorlar

BİZİ HOR GÖRÜYORLAR

“Çiftçileri hor görüyorlar” diyen Amasyalı çiftçi Ömer Sarı, “Çiftçinin iyi traktöre, iyi arabaya, iyi cep telefonuna sahip olmasına karşılar. Türkiye'de en fazla üretim yapanlar çiftçiler. Çok zor koşullarda, geceleri gündüze katarak üretim gerçekleştiriyorlar. Çiftçiler her şeyin en iyisine layık ama bir telefon bile fazla görülüyorsa ben çiftçi köle yerine konuluyor diye anlarım” diye konuştu. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran ise “Bu, kırsal hayatı yoksulluk merkezi olarak gören bir bakış açısı. Şikayet eden çiftçilere, ‘'Millet sizi beslemeye mecbur mu?' diyerek başlayan süreç ‘Bizi mahvettiniz' diyen çiftçiye ‘Cebindeki telefonu kaça aldın?' yanıtının verildiği noktaya geldi” dedi. Kapıkıran, Türkiye'de tarım çalışanlarının hızla yoksullaştığını oysa gelişmiş ülkelerde çiftçilerin ortalamanın üzerinde gelir elde ettiğini vurguladı.

MİLLİ GELİRDEN ALDIKLARI PAY YÜZDE 7'YE GERİLEDİ

Bugün Türkiye'de nüfusun yüzde 17'si olan tarım nüfusunun milli gelirden aldığı pay yüzde 7 seviyesine gerilemiş durumda. Çiftçi borç içinde yüzüyor. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği raporuna göre 2019 yılı içinde 47 bin 397 ortağa toplam 222 bin 223 adet borç bildirim mektubu gönderildi. ZMO İstanbul Şube Başkanı Kapıkıran, TÜİK verilerine göre tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısının 2002'de 7 milyon 458 bin kişiyken, 2020 Şubat ayı itibarıyla yüzde 44 azalarak 4 milyon 157 bin kişiye gerilediğini söyledi.