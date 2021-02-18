Çiftçiyi madenden çıkaracak adım

Türkiye'nin birçok şehrinde ekonomi çarkını döndüren TEKEL sigara fabrikalarının özelleştirme yoluyla kapanması yüzünden göçe ve işsizliğe mahkum olan tütün üreticilerine yıllar sonra yatırım desteği geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma destekleri kapsamında karşılıksız desteklenecek kırsal ekonomik altyapı yatırımları arasına ilk kez tütünü de ekledi. Şimdiye kadar bu destekler bitkisel ve hayvansal ürünlerle su ürünlerine veriliyordu.

Tebliğde yapılan değişikle tütün ilk kez desteklenecek tarım ürünleri arasına alınmış oldu.

Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu illerinde tütün üreten on binlerce çiftçiyi yakından ilgilendiren, yerli tütün üretimi ve ihracatının artmasına katkı sağlayacağı düşünülen tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HİBE ALACAKLAR

Tütün üretiminin ilk kez desteklenecek tarımsal ürünler arasına alınması sayesinde tütün üreten çiftçilerin küçük birlikler ya da kooperatifler aracılığıyla kendi tütünlerini işlemek üzere tesis kurmalarının önü açılacak. Bu şekilde tütün işleme tesisi kuran çiftçiler ve çiftçi kooperatifleri makine teçhizat dahil tesis için gereken kaynağın yarısını hibe olarak devletten alabilecekler. TEKEL'in özelleştirilmesi sonucu birçok ildeki devlete ait tütün fabrikalarının kapanmasıyla tütün üreticilerinin kimisi göç etmiş, kimisi de büyük facianın yaşandığı Soma'da olduğu gibi yeraltı madenlerinde çalışmak zorunda kalmıştı. Hükümetin sigaraya yaptığı büyük vergi zamlarının ardından sarmalık tütüne olan taleple birlikte kısmen de olsa yeniden tütün üretimine dönen çiftçiler son tebliğ değişikliğiyle kendi tütünlerini işleyebilecek tesisleri kurabilecekler.

“Pazarlama için de ilave destek verilmeli”

Tütün Eksperleri Derneği Başkanı Servet Yaprak, yıllardır bekledikleri desteğin gelmesini olumlu karşıladıklarını söyledi. Yaprak, bu desteğin yanı sıra tütün işleme tesisi kuracak çiftçi kooperatiflerine satış ve pazarlama için de ayrıca destek sağlanması gerektiğini, aksi halde rekabet etmekte zorlanacaklarını belirtti. Düzenlemeyle kayıt dışı tütün üretiminin azalmasını beklediklerini ifade eden Yaprak, ihracata yönelik tütün üretimine ayrıca destek sağlanması önerisinde bulundu.